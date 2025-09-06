Μεσολόγγι: Ψήφισμα καθηγητών Βυζαντινής Μουσικής για το θάνατο του Νικολάου Λιάλιου

Ψήφισμα Καθηγητών Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ι.Π. Μεσολογγίου για την απώλεια του πρώην Γραμματέα της, Νικολάου Λιάλιου

Στο Μεσολόγγι, σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στο Γραφείο της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, «Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης», ο Σύλλογος Καθηγητών της Σχολής συνήλθε εκτάκτως, αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα της απώλειας του αγαπητού φίλου, αδελφού και συναδέλφου, Νικολάου Λιάλιου, πρώην Γραμματέως της Σχολής.

Ο Διευθυντής της Σχολής εξήρε την προσωπικότητα και το ήθος του εκλιπόντος, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Ο αείμνηστος Νικόλαος Λιάλιος υπήρξε ο πρώτος και επί σειρά ετών Γραμματέας της Σχολής. Ήταν ένας εκ των τριών προσώπων, στους οποίους ο μακαριστός Επίσκοπος, κυρός Κοσμάς, εμπιστεύτηκε το όραμά του για την ίδρυση της Σχολής, και με τους οποίους υλοποίησε το φιλόδοξο σχέδιο λειτουργίας Σχολής Βυζαντινής Μουσικής στην πόλη του Μεσολογγίου.

Στην επαγγελματική του διαδρομή υπηρέτησε με αφοσίωση το λειτούργημα του εκπαιδευτικού, αναθρέφοντας και μορφώνοντας πνευματικά τρεις γενιές μαθητών στο Κεφαλόβρυσο, γεγονός που χαράχθηκε ανεξίτηλα στη συνείδηση των κατοίκων. Παρά το ότι ζούσε στον κόσμο, διήγε βίο λιτό και ασκητικό, ώστε ο μακαριστός Ποιμενάρχης μας τον αποκαλούσε «κοσμοκαλόγερο».

Ως συνταξιούχος αφιερώθηκε με αυταπάρνηση στη Σχολή, αναλαμβάνοντας αφιλοκερδώς για δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια (2006–2023) την οργάνωση και τη μέριμνα της λειτουργίας της. Δεχόταν όλους ανεξαιρέτως με χαμόγελο και απλότητα, υπηρετώντας τους πάντες, ως εν Χριστώ αδελφούς.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, κ.Δαμασκηνός, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του στη Σχολή απένειμε στην εορτή λήξης της Σχολής, το 2024, τιμητική πλακέτα, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Σήμερα πορεύεται στην αγκαλιά του Αναστάντος Κυρίου, τον Οποίον τόσο ποθούσε.

Η απώλειά του μας συγκλονίζει, αλλά συνοδεύεται από μια περίεργη χαρμολύπη: λύπη για την κατά άνθρωπον απώλεια και χαρά για την ελπίδα ότι ο αείμνηστος αναπαύεται ήδη εν χώρα ζώντων, στους κόλπους του Αβραάμ».

Ο Σύλλογος Καθηγητών, εκφράζοντας τη βαθειά του θλίψη, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Να παραστεί σύσσωμος, με αντιπροσωπεία μαθητών της Σχολής, στην Εξόδιο Ακολουθία του αειμνήστου αδελφού Νικολάου και να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.

2. Να αναγνωσθεί το παρόν Ψήφισμα κατά την Εξόδιο Ακολουθία.

3. Να μνημονεύεται το όνομα του εκλιπόντος επί σαράντα ημέρες από τους Ιερείς-Καθηγητές της Σχολής.

4. Να καταχωρηθεί το όνομά του στους διατελέσαντες Γραμματείς της Σχολής, ώστε να μνημονεύεται κάθε χρόνο στην ετήσια Θεία Λειτουργία της Σχολής, την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.

5. Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στον τοπικό Τύπο.

6. Να επιδοθεί αντίγραφο του παρόντος στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ευχόμαστε ο Αναστάς Κύριος να αξιώσει τον αείμνηστο φίλο, αδελφό και συνεργάτη Νικόλαο της Ουρανίου Του Βασιλείας και να χαρίζει παρηγορία και ενίσχυση στους οικείους του.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ