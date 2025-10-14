Μεσολόγγι: Προσεχώς υπογραφές για το καταφύγιο των αδέσποτων - Και επίσημα κατακυρώθηκε η σύμβαση

Προσεχώς οι υπογραφές για το καταφύγιο των αδέσποτων στο Μεσολόγγι, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», καθώς η σύμβαση κατακυρώθηκε και επίσημα στην εταιρεία «Αναγνωστόπουλος Δημήτριος και ΣΙΑ» με έκπτωση 38,43%.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Θέμα χρόνου είναι πλέον να υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Μεσολογγίου.

Πρόσφατα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μεσολογγίου εγκρίθηκε το τρίτο πρακτικό της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το οποίο η σύμβαση κατακυρώθηκε στην εταιρεία «Αναγνωστόπουλος Δημήτριος και ΣΙΑ» με έκπτωση 38,43%. Έτσι με την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου αναμένεται το προσεχές διάστημα η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το έργο που έχει συνολικό προϋπολογισμό 650.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο χρονικός ορίζοντας για τη υλοποίηση του έργου θα είναι αρχικά 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καταφύγιο για τα αδέσποτα στο Μεσολόγγι δημοπρατήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι η χρηματοδότηση είχε εγκριθεί το Σεπτέμβριο του 2020. Αυτό όμως συνέβη λίγο – πολύ όλα τα έργα για τα καταφύγια των Δήμων λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας αναφορικά με τις προδιαγραφές τους. Έτσι μοιραία καθυστέρησαν και οι σχετικές αδειοδοτήσεις.

Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Μεσολογγίου θα κατασκευαστεί στην περιοχή «Μισολίβαδο» Κατοχής και θα έχει συγκρότημα κατασκευών δυναμικότητας 76 ζώων. Το συγκρότημα θα πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία για το πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Συνολικά το καταφύγιο θα απαρτίζεται από τους παρακάτω χώρους, οι οποίοι αποτελούν τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία: α) γραφείο διοίκησης, διαχείρισης και προσωπικού β) αποθήκη και παρασκευαστήριο γ) αίθουσα εξέτασης και επεμβάσεων δ) χώρος αναμονής ασθενών ζώων ε) χώρος απομονώσεως υπόπτων μολυσματικών νοσημάτων στ) χώρος νοσηλείας άρρωστων ζώων ζ) χώροι υγιεινής η) λουτρό θ) κελιά διαμονής φιλοξενουμένων σκύλων ι) ατομικοί χώροι άσκησης σκύλων κ) ομαδικός χώρος αύλησης σκύλων .

Σε καμία περίπτωση, δεν θα φιλοξενούνται στον ίδιο χώρο μη στειρωμένοι σκύλοι και γενικά θα λαμβάνεται κάθε μέτρο για την αποτροπή της αναπαραγωγής τους. Προβλέπεται ξεχωριστός χώρος για τα άρρωστα ζώα που κρίνεται ότι χρειάζονται παρακολούθηση μέχρι την πλήρη ανάρρωσή τους, καθώς και ξεχωριστός χώρος για την απομόνωση ζώων με μεταδιδόμενες ασθένειες. Για τα αποθανόντα ζώα προβλέπεται η εγκατάσταση ειδικών ψυγείων για τη συντήρησή τους, έως την απομάκρυνση αυτών για τη μετέπειτα διαχείρισή τους με υγειονομική ταφή ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις του δήμου ή σε εγκαταστάσεις συνεργατών του.

Η αναγκαιότητα του έργου είναι προφανής καθώς η διαχείριση των αδέσποτων χωρίς ένα οργανωμένο καταφύγιο ζώων γίνεται εξ’ ορισμού προβληματική. Πέραν τούτου και ο Δήμος Μεσολογγίου τα τελευταία χρόνια έχει επιβαρυνθεί με διάφορα ποσά αναγκαζόμενος να αποζημιώσει πολίτες που δέχθηκαν επιθέσεις από αδέσποτα ζώα ή προξένησαν ζημιές στην περιουσία τους. Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι το καταφύγιο από μόνο του δεν είναι λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων. Και αυτό γιατί βάσει νόμου τα σκυλιά που περισυλλέγουν οι δήμοι θα μπορούν να διαμένουν στο καταφύγιο για περίπου τρεις μήνες και μετά να επιστρέφουν, να επανεντάσσονται, στο φυσικό περιβάλλον. Έτσι μόνο αν υπάρξει υιοθεσία των αδέσποτων σε συνδυασμό το καταφύγιο, μπορεί να αμβλυνθεί ουσιαστικά το πρόβλημα με τα αδέσποτα.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»