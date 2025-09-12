Μεσολόγγι: Προκήρυξη θέσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο -Λύκειο
Η ανακοίνωση:
Στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου θα διενεργηθούν κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών σε κενές θέσεις φοίτησης, για όλες τις κατευθύνσεις των τάξεων Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και για τις τάξεις Α΄ και Β΄ Λυκείου.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής παρακαλούνται να καταθέσουν αίτημα στο σχολείο έως την Παρασκευή 19/09/2025 δια ζώσης ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου (mail@gym-kall-mesol.ait. sch.gr). Τηλ. Επικοινωνίας 2631024683.
Σύμφωνα με την απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Χρήστου Καζαντζή προκηρύσσονται οι παρακάτω κενές θέσεις ανά κατεύθυνση και τάξη ως εξής:
Β΄ Γυμνασίου:
Εικαστικά: 1 θέση
Θέατρο – Κινηματογράφος: 3 θέσεις
Χορός: 3 θέσεις
Γ΄ Γυμνασίου:
Εικαστικά: 3 θέσεις
Θέατρο – Κινηματογράφος: 3 θέσεις
Χορός: 3 θέσεις
Α΄ Λυκείου:
Εικαστικά: 2 θέσεις
Θέατρο – Κινηματογράφος: 2 θέσεις
Χορός: 2 θέσεις
Β΄ Λυκείου:
Εικαστικά: 2 θέσεις
Θέατρο – Κινηματογράφος: 2 θέσεις
Χορός: 2 θέσεις.
Μπορείτε να λάβετε την αίτηση, είτε δια ζώσης είτε
από την ιστοσελίδα του σχολείου στο σύνδεσμο "χρήσιμα έντυπα για κηδεμονες και γονείς":
https://gym-kall-mesol-new.
ait.sch.gr/%cf%87%cf%81%ce%ae% cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce% ad%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce% b1/
Η Διευθύντρια
Ανδριανή Χαλαζιά