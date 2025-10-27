Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Μεσολόγγι: Προχωρά το έργο για τα υδραγωγεία Νεοχωρίου και Μαγούλας υποστηρίζει ο Δήμος

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Προχωρά το έργο για τα υδραγωγεία Νεοχωρίου και Μαγούλας, όπως υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Με αφορμή πρόσφατες αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα υδραγωγεία Νεοχωρίου και Μαγούλας από άτομο που φέρεται ως υποψήφιος βουλευτής, χωρίς μάλιστα να έχει υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου θεωρεί σκόπιμο να προβεί στις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Τα έργα που αφορούν τα υδραγωγεία Νεοχωρίου και Μαγούλας έχουν ήδη ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, με εγκεκριμένη πίστωση ύψους 60.000 ευρώ. Η υλοποίησή μτους θα προχωρήσει με σχέδιο, υπευθυνότητα και πλήρη διαφάνεια, υπό τη διαχείριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά από χρόνια που μια Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα, αναλαμβάνοντας δράση μετά από μια μακρά περίοδο επικινδυνότητας και αδιαφορίας.

Τα χρόνια προβλήματα δεν ενδείκνυνται για δηλώσεις εντυπωσιασμού. Για την επίλυσή τους, απαιτείται σχέδιο, συνέπεια και υπευθυνότητα και με αυτές τις αρχές θα πορευτούμε.

