Μεσολόγγι: «Πορτοκαλί» έλαμψε το Μουσείο Τρικούπη για την Ημέρα Εξάλειψης Βίας κατά των Γυναικών

Φωτίστηκε «πορτοκαλί» το Μουσείο Οικογένειας Τρικούπη στο Μεσολόγγι, για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Φωτισμένο «πορτοκαλί» είναι απόψε το Μουσείο Οικογένειας Τρικούπη στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην έμφυλη βία κατά των γυναικών, που τιμάται σήμερα Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με τις κοινωνικές δομές του (Κέντρο Κοινότητας & Κοινωνικό Παντοπωλείο), έχουν διοργανώσει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ολόκληρη την εβδομάδα, μεταδίδοντας το μήνυμα: «Μίλα τώρα – η Πόλη σου Ακούει!».

Συμμετέχουμε ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας και φωτίζουμε συμβολικά ένα κτίριο-τοπόσημο της πόλης μας, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη, η ενημέρωση και η έμπρακτη στήριξη, αποτελούν βασικά εργαλεία για την προστασία των θυμάτων και την ενδυνάμωση όσων βιώνουν κακοποίηση.

Με τις στατιστικές να κάνουν λόγο για μία στις τέσσερις γυναίκες που έχουν υποστεί βία οποιασδήποτε φύσης, το θέμα μας αφορά όλες και όλους. Καλούμε λοιπόν κάθε πολίτη να σπάσει τη σιωπή και να σταθεί δίπλα σε όσες χρειάζονται βοήθεια, για μια κοινωνία όπου οι γυναίκες θα μπορούν να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Μιλήστε. Η Πόλη σας ακούει!