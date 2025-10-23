Μεσολόγγι: Πνίγηκε στο νερό ολόκληρη η συνοικία του Αγίου Παύλου

Πνίγηκε στο νερό η συνοικία του Αγίου Παύλου στο Μεσολόγγι, μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την πόλη για πολλές ώρες.

Οι δρόμοι έχουν καλυφθεί πλήρως από το νερό, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν πλημμυρίσει αυλές και ισόγεια κατοικιών, με τους κατοίκους να προσπαθούν μόνοι τους να απομακρύνουν τα νερά.

Η εικόνα στην περιοχή είναι αποκαρδιωτική: αυτοκίνητα ακινητοποιημένα, πεζοί που δεν μπορούν να κινηθούν, και νερό που φτάνει σε ύψος δεκάδων εκατοστών σε όλο το μήκος των δρόμων. Μαρτυρίες αναφέρουν πως το φαινόμενο εξελίχθηκε ραγδαία, χωρίς να υπάρχει χρόνος για προληπτικές ενέργειες.

Κάτοικοι του Αγίου Παύλου κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενη κατάσταση, υπογραμμίζοντας πως κάθε δυνατή βροχή φέρνει μαζί της και τον ίδιο εφιάλτη. «Δεν είναι η πρώτη φορά που πνιγόμαστε — κάθε χρόνο τα ίδια», αναφέρουν με αγανάκτηση.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το Messolonghinews.gr αποτυπώνουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο την απελπιστική εικόνα μιας ολόκληρης συνοικίας που βρέθηκε ξανά στο έλεος του νερού.