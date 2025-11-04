Μεσολόγγι – Πλημμύρες: «Βροχή» οι αιτήσεις από τους πληγέντες – Τι λέει στη «Σ» ο αντιδήμαρχος Νίκος Παπανικολάου

«Βροχή» οι αιτήσεις στο Δήμο Μεσολογγίου από ιδιοκτήτες τα σπίτια ή οι επιχειρήσεις των οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή.

Έχουν ήδη συσταθεί οι επιτροπές οι οποίες θα πραγματοποιήσουν τις αυτοψίες στο Δήμο Μεσολογγίου για να διαπιστωθεί το μέγεθος των ζημιών που έχουν υποστεί οι δημότες των τριών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου (Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Οινιαδών) από τις έντονες βροχοπτώσεις της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου.

Μάλιστα, οι αυτοψίες από δύο επιτροπές αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Παπανικολάου επιφυλάσσεται για να βγει ακόμη μια επιτροπή για αυτοψίες.

Παράλληλα, οι πληγέντες ήδη από τις 27 Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει να υποβάλλουν αιτήσεις, ενώ το χρονικό διάστημα των αιτήσεων είναι συνολικά για 45 ημέρες.

Μέχρι και σήμερα υπάρχουν 140 πρωτοκολλημένες αιτήσεις με τις περισσότερες να προέρχονται από την Δημοτική Ενότητα του Αιτωλικού, ενώ ακολουθεί η Δημοτική Ενότητα Μεσολογγίου. Οι Οινιάδες, σύμφωνα με την σημερινή εικόνα, δεν φαίνεται να είχαν πληγεί ιδιαίτερα, καθώς οι αιτήσεις είναι λιγοστές μέχρι στιγμής, ωστόσο η υποβολή των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη και μπορεί αυτό να αλλάξει. Σχεδόν όλες οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Δήμο Μεσολογγίου είναι για οικίες, ενώ κάποιες αφορούν και καταστήματα. Αξίζει να τονίσουμε ότι οι αιτήσεις για τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις μεταβιβάζονται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων ακόμη που είναι σε φάση ελέγχου και είναι θέμα χρόνου να πρωτοκολληθούν!

Ο Δήμος Μεσολογγίου δίνει τη δυνατότητα στους πληγέντες στο ίδιο σημείο που υποβάλλουν τις αιτήσεις για τις οικείες τους, να υποβάλλον και τις αιτήσεις για τα καταστήματα. Τον περιορισμένο μέχρι στιγμής αριθμό των αιτήσεων που αφορούν καταστήματα με τη σειρά του ο Δήμος θα τον μεταβιβάσει στην Περιφέρεια, η οποία είναι αρμόδια για τις συγκεκριμένες αιτήσεις.

Καθημερινά η ουρά για τις αιτήσεις είναι μεγάλη. Όπως προαναφέραμε το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση ο καθένας που έχει πληγεί το έχει συνολικά για 45 ημέρες σύμφωνα με το νόμο. Στον Δήμο Μεσολογγίου οι αιτήσεις των πληγέντων γίνονται στη Δημοτική Ενότητα της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο Δημαρχείο (κεντρικό πρωτόκολλο, 1ος όροφος) και στο ΚΕΠ Μεσολογγίου (Σπυρίδωνος Τρικούπη 23). Στη Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού οι αιτήσεις γίνονται στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο Αιτωλικού) και στο ΚΕΠ του Αιτωλικού (έναντι κεντρικής πλατείας Γρ. Λιακατά) και στην Δημοτική Ενότητα Οινιαδών οι αιτήσεις γίνονται στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο Οινιάδων) και στο ΚΕΠ Οινιαδών (Νεοχώρι, Καρατζογιάννη & Ι. Κουφού).

Προς διευκόλυνση των αιτούντων, το πρότυπο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση: http://messolonghi.gov.gr/?p=21645, ενώ τα έντυπα των αιτήσεων και γενικότερα ο κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι διαθέσιμος και στα σημεία που υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας το Δήμου Μεσολογγίου Νίκος Παπανικολάου μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση» επισήμανε:

«Είχαμε μέχρι και τώρα 140 αιτήσεις που έχουν πρωτοκολληθεί, ενώ υπάρχουν και 30 περίπου αιτήσεις, μέχρι και τώρα, που είναι θέμα χρόνου να πρωτοκολληθούν καθώς γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες και οι έλεγχοι. Τα συνεργεία ξεκίνησαν χθες τις αυτοψίες, διαφορετικά αν δεν πρόλαβαν χθες ξεκίνησαν από σήμερα. Πρόκειται για δύο συνεργεία, ενώ επιφυλάσσομαι μήπως καταφέρουμε να βγάλουμε τις επόμενες ημέρες ακόμη ένα συνεργείο, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο ακόμη.

Οι περισσότεροι που επλήγησαν, επλήγησαν στις οικείες τους. Η προθεσμία είναι 45 ημερών, αλλά εκτιμώ πως οι περισσότεροι θα ολοκληρώσουν την διαδικασία πολύ νωρίτερα. Κινούμαστε βάσει νόμου, ενώ μαζί με το Δήμαρχο έχουμε συνεχόμενες διαβουλεύσεις, ώστε να δούμε πως θα κινηθούμε για την επόμενη ημέρα και τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε για το όφελος των συνανθρώπων μας και τον τόπο μας, για να λύσουμε δηλαδή το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.

Αξίζει, επί τη ευκαιρία, να αναφέρουμε ότι τα αυτοκίνητα που έπαθαν ζημιές δεν συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις προς τον Δήμο. Η κάλυψη των ζημιών αυτών αφορά τις ασφαλιστικές, αν και εφόσον έχουν ασφάλεια οι ιδιοκτήτες τους που προβλέπει κάτι τέτοιο. Το αναφέρω, διότι πολλοί συνάνθρωποί μας έχουν ζημιές στα αυτοκίνητά τους και μας ρωτούν για να υποβάλλουν αίτηση, ενώ αξίζει να επαναλάβουμε πως οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη ακόμη».

Κώστας Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»