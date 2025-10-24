Μεσολόγγι - Πλημμύρες: Από Δευτέρα η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια, ανακοίνωσε ο Δήμος

Σε ενημέρωση για την καταγραφή ζημιών από πλημμύρες σε σπίτια στο Μεσολόγγι προχώρησε ο Δήμος.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει τους δημότες που επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν χθες Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2025, ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αυτοψία ζημιών σε κατοικίες θα εκκινήσει από την προσεχή Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, καθώς από τα έντονα φαινόμενα έχει επηρεαστεί προσωρινά η λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται:

Δημοτική Ενότητα Ιερής Πόλης Μεσολογγίου: Δημαρχείο (κεντρικό πρωτόκολλο, 1ος όροφος) και ΚΕΠ Μεσολογγίου (Σπυρίδωνος Τρικούπη 23)

Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού: Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο Αιτωλικού) και ΚΕΠ Αιτωλικού (έναντι κεντρικής πλατείας Γρ. Λιακατά)

Δημοτική Ενότητα Οινιαδών: Δημοτικό Κατάστημα (πρώην Δημαρχείο Οινιάδων) και ΚΕΠ

Οινιαδών (Νεοχώρι, Καρατζογιάννη & Ι. Κουφού)

Τα έντυπα των αιτήσεων (μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά) θα είναι διαθέσιμα επί τόπου. Σημειώνεται ότι για την καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

απευθύνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (οδός Κύπρου 30, Μεσολόγγι).