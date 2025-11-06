Μεσολόγγι: Περιμένοντας από αυτή την Πολιτεία να βρει λύσεις;

Αναμενόμενα θυελλώδης ήταν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μεσολόγγι για τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή τον προηγούμενο μήνα.

Το blame game μεταξύ πρώην και νυν δημοτικών αρχών καλά κρατεί στο Μεσολόγγι. Εντούτοις υπάρχει και κάτι που φαίνεται να βρίσκει σύμφωνους τους περισσότερους στο Μεσολόγγι, αλλά δυστυχώς δεν αναδεικνύεται καθώς η παραδοσιακή κόντρα μεταξύ των παρατάξεων το επισκιάζει. Αυτό είναι πως η Πολιτεία έχει ευθύνες για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής και πως πρέπει να βρει τις λύσεις, στηρίζοντας και το Δήμο χρηματοδοτικά στις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει.

Αυτό μπορεί να είναι μεν σωστό, αλλά πόσο άραγε «πατάει» στην πραγματικότητα; Μιλάμε για την Πολιτεία, που οκτώ χρόνια μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της Ιόνιας Οδού δεν έχει ξεκινήσει καν τα αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος της Ιόνιας Οδού; Αν μιλάμε για αυτή την Πολιτεία, τότε θα πρέπει να έχουμε πολύ μικρό καλάθι… Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Δήμος Μεσολογγίου θα πρέπει να σταματήσει να διεκδικεί από την Πολιτεία. Όμως το περισσότερο σημαντικό από όλα είναι ο Δήμος Μεσολογγίου να εξαντλήσει τα περιθώρια να κάνει τα όσα αναλογούν στις στενά δικές του αρμοδιότητες. Εκεί πρέπει να πέσει το μεγαλύτερο βάρος.

Εφημερίδα «Συνείδηση»