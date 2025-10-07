Μεσολόγγι: Περιφερειακοί Αγώνες Τηλεκατευθυνόμενων Αεροσκαφών

Περιφερειακοί Αγώνες Τηλεκατευθυνόμενων Αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι και συγκκεριμένα στο Αεροδρόμιο την ερχόμενη Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Η σχετική πρόσκληση της Αερολέσχης Μεσολογγίου

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛ.Α.Ο.)

Η Αεραθλητική Ένωση Πατρών και

Η Αερολέσχη Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ

Στους Περιφερειακούς Αγώνες Τηλεκατευθυνόμενων Αεροσκαφών

που θα διεξαχθούν στο Αεροδρόμιο Μεσολογγίου

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και από ώρα 09:00 – 14:00

και σε περίπτωση αναβολής, λόγω καιρού, την 19 – 10 – 25.

Η παρουσία σας θα μας δώσει χαρά, ενώ ενθαρρύνονται οι γονείς να συνοδεύσουν τα παιδιά τους για να παρακολουθήσουν από κοντά, πέρα από τους αγώνες και μια τεχνολογία του μέλλοντος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση.

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Ο. Μεσολογγίου Ν. Μακράκης

Ο Πρόεδρος Αεραθλητικής Ένωσης Πατρών Π. Πετσίνης

Ο Πρόεδρος Αερολέσχης Β. Πρεβεζάνος