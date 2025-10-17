Μεσολόγγι: Παρουσιάστηκε η κυκλοφοριακή μελέτη - Εντός ημερών η υποβολή προτάσεων - διαβούλευσης

Παρουσιάστηκε η κυκλοφοριακή μελέτη για το Μεσολόγγι και εντός των ημερών θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα υποβολής προτάσεων-διαβούλευσης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Η κυκλοφοριακή μελέτη για την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου παρουσιάστηκε ενώπιον πλήθους δημοτών και εκπροσώπων φορέων στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου από την τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, χθες Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025.

Η τεχνική παρουσίαση έλαβε χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Καταγραφή στοιχείων ανάλυσης κυκλοφοριακής κατάστασης και διαμόρφωσης προτάσεων βελτίωσης της κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από τον κ. Νικόλαο Ηλιού, Τεχνικό-Επιστημονικό Διευθυντή της αναδόχου εταιρείας και των συνεργατών του, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα δεδομένα και τα ευρήματα της Α’ Φάσης της μελέτης (υφιστάμενη κατάσταση), ενώ κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις παρεμβάσεων για τη βελτίωση της κινητικότητας, της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας στο πολεοδομικό συγκρότημα του Μεσολογγίου.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων και της εισήγησης του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρου Διαμαντόπουλου, ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με το κοινό, κατά την οποία τέθηκαν ερωτήματα, παρατηρήσεις και προτάσεις από δημότες και εκπροσώπους φορέων και του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου της πόλης.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ευχαριστεί θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στη διαβούλευση, επιβεβαιώνοντας με την παρουσία τους πως ο σχεδιασμός για το μέλλον της πόλης μπορεί και πρέπει να γίνεται με τη συμβολή και τη φωνή των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, εντός των επόμενων ημερών θα είναι διαθέσιμη στο κοινό ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου θα παρουσιάζεται αναλυτικά ο προτεινόμενος σχεδιασμός ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει τις δικές του προτάσεις και παρατηρήσεις ώστε να διαμορφωθεί η καινούρια πρόταση που θα ακολουθήσει στη Β’ Διαβούλευση.