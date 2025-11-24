Μεσολόγγι: Παράταση συμμετοχής στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για τη 200η Επέτειο Εξόδου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Μεσολογγίου για την παράταση συμμετοχής στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενημερώνει ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό με τίτλο «Η Πραγμάτωση του Χρέους με λογισμό και όνειρο…», ο οποίος υλοποιείται από τον Δήμο με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των λογοτεχνικών έργων είναι η Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026 (αντί 14/12/2025) και τα έργα αποστέλλονται στο email: logot.2026@messolonghi.gr

Οι συμμετέχοντες καλούνται, μέσα από το έργο τους (δοκίμιο, πεζογράφημα ή ποίημα), να αναδείξουν τη συνειδητή διάσταση του Χρέους (λογισμός) και την ασύνειδη, οραματική του διάσταση (όνειρο). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες, καθώς και οι μαθητές Λυκείων που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Τα έργα θα αξιολογηθούν από Κριτική Επιτροπή και θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία ως εξής:

1η κατηγορία: Δοκίμιο – Πεζογράφημα

1ο βραβείο 1000 €

2ο βραβείο 700 €

3ο βραβείο 300 €

2η κατηγορία: Ποίηση

1ο βραβείο 1000 €

2ο βραβείο 700 €

3ο βραβείο 300 €

Οι βραβευθέντες θα φιλοξενηθούν από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο Μεσολόγγι, κατά το διήμερο των Γιορτών Εξόδου 2026 (οι μαθητές συνοδευόμενοι από τους γονείς τους). Παράλληλα, θα απονεμηθεί έπαινος σε όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και στους υπεύθυνους καθηγητές των σχολικών συμμετοχών.

Τα βραβευμένα έργα, καθώς και τα καλύτερα ανά κατηγορία, θα παρουσιαστούν σε ειδική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026 στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο αναλυτικό έγγραφο της Προκήρυξης (σύνδεσμος: http://messolonghi.gov.gr/?p=21994).

Ο λογοτεχνικός διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2025» του Τμήματος Γραμμάτων και Βιβλίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ακολουθεί η προκήρυξη του Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού:

Στο πλαίσιο των επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο των Ελευθέρων Πολιορκημένων, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, προκηρύσσει Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό με θέμα: «Η Πραγμάτωση του Χρέους με λογισμό και όνειρο…»

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καλούνται να συνθέσουν δοκίμιο, έως 600 λέξεις, πεζογράφημα, έως 1500 λέξεις, ποίημα, έως 50 στίχοι, μέσω των οποίων θα αναδεικνύεται η συνειδητή (λογισμός) και η ασύνειδη (όνειρο), πραγμάτωση του Χρέους.

Στην προσπάθεια τους αυτή, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν το Β΄ Σχεδίασμα των «Ελευθέρων Πολιορκημένων» του Διονυσίου Σολωμού, καθώς και τα Σχεδιάσματα Α΄ και Γ΄ όπως και καθετί που θα τους εμπνεύσει και σχετίζεται με το ιστορικό γεγονός της Εξόδου του Μεσολογγίου. Ενδεικτικά από το Β΄ Σχεδίασμα, προτείνονται οι στίχοι που ακολουθούν:

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι Διονυσίου Σολωμού

Σχεδίασμα Β΄

Χρέος (αρχαιότερο χειρόγραφο)

Χαμένη σάλπιγγα τι θες κι αυτούς τους ίσκιους κράζεις;

Τρέμει η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της,

Φωνή ‘πε. Ο δρόμος σου γλυκός και μοσχοβολημένος,

Και συχνά τού ‘πε η αράθυμη και τρίσβαθη ψυχή του

Τα σπλάχνα τους κι η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν

Μνήσθητι Κύριε – είναι κοντά. Μνήσθητι, Κύριε – εφάνη.

Οι συμμετέχοντες καλούνται όπως αποστείλουν τα έργα τους, στο email: logot.2026@messolonghi.gr

Από την 15 η Σεπτεμβρίου έως και την 11 η Ιανουαρίου 2026.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 16 ο έτος της ηλικίας τους.

Κάθε διαγωνιζόμενη/ος δύναται να υποβάλει στο διαγωνισμό μόνο ένα έργο, το οποίο δεν έχει λάβει διάκριση σε άλλο διαγωνισμό και πρέπει να είναι πρωτότυπο και αδημοσίευτο.

Κάθε διαγωνιζόμενη/ος δύναται να συμμετάσχει μόνο σε μια από τις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν.

Τα έργα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και σε μορφή απλού κειμένου word.

Κάθε διαγωνιζόμενη/ος θα στέλνει ηλεκτρονικά δύο αρχεία:

Αρχείο 1ο : Θα περιλαμβάνει ως τίτλο αρχείου τον τίτλο του έργου και επιπλέον μόνο το διαγωνιζόμενο έργο και ένα ψευδώνυμο της/του δημιουργού.

Αρχείο 2ο : θα περιλαμβάνει ως τίτλο αρχείου το ψευδώνυμο της/του δημιουργού, καθώς επίσης το ονοματεπώνυμο και το κινητό τηλέφωνο της/του δημιουργού.

Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν ανώνυμα από πολυμελή επιτροπή και θα διακριθούν τα τρία καλύτερα δοκίμια/πεζογραφήματα και τα τρία καλύτερα ποιήματα.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουάριο του 2026 καθώς και η βράβευση των διακριθέντων στο διαγωνισμό.

Βραβεία Διαγωνισμού:

Στις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν, ήτοι :

1 η ) Δοκίμιο, Πεζογράφημα.

2 η ) Ποίηση.

Από τρία (3) βραβεία:

1ο βραβείο 1000 ευρώ

2ο βραβείο 700 ευρώ

3ο βραβείο 300 ευρώ.

Επίσης τα βραβεία περιλαμβάνουν τη φιλοξενία εκ μέρους του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου των ιδίων και των οικογενειών τους στο Μεσολόγγι, στο διήμερο των Γιορτών Εξόδου 2026.

Τα βραβευμένα έργα και τα πρώτα καλύτερα ανά κατηγορία, θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα γίνει στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.

Θα δοθεί βραβείο έπαινος σε όλους τους συμμετέχοντες και στους υπεύθυνους καθηγητές.

Ο λογοτεχνικός διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ελλάδα – Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2025», του Τμήματος Γραμμάτων και Βιβλίου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής είναι:

1.Μυλωνάς Παναγιώτης, Φιλόλογος

2. Κατσούλης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Διακοσιοστής Επετείου

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι:

3. Αντζουλάτου Ελένη, Φιλόλογος

4. Λιάλιου Αναστασία, Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

5. Λάττα Γεωργία, Φιλόλογος

6. Μπακή Σοφία, Φιλόλογος

7. Ντάμπου Γεωργία, Φιλόλογος

8. Παπανικολάου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος

9. Πουλή Αριστέα, Φιλόλογος

10. Πλακίδα Ελένη, Φιλόλογος

11. Τζάνου Αρτεμισία, Φιλόλογος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

12. Τσιρογιάννη Μαρία, Φιλόλογος

13. Χόντου Κατερίνα, Φιλόλογος