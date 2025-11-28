Μεσολόγγι: Παράταση προθεσμίας απογραφής για το OpenBusiness

Παράταση προθεσμίας απογραφής θα υπάρξει για το OpenBusiness στο Μεσολόγγι, όπως ενημερώνει ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι, έπειτα από συστηματικές προσπάθειες της ΕΣΕΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, δόθηκε παράταση έως τις 31/12/2026 στις προθεσμίες για την απογραφή υφιστάμενων επιχειρήσεων στην πλατφόρμα OpenBusiness, καθώς και για την ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις υπόχρεες επιχειρήσεις.

Η παράταση τίθεται σε ισχύ με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις». Το σχέδιο νόμου έχει ήδη ψηφιστεί και αναμένεται η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ