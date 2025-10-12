Μεσολόγγι: Παραιτήθηκαν τα μέλη του Συλλόγου για τα αδέσποτα – Καταγγέλλουν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

Παραιτήθηκαν στο Μεσολόγγι τα μέλη του Συλλόγου Προστασίας Ζώων «Η Ελπίδα», από επιτροπή του Δήμου, καταγγέλοντας την απαράδεκτη συμπεριφορά του αντιδημάρχου κ. Τέγα προς τα μέλη του Συλλόγου.

 

Σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρεται:

Ο Σύλλογος μας ομόφωνα αποφάσισε την παραίτηση της πενταμελούς επιτροπής από τον Δήμο Μεσολογγίου ( Σοφια Καραμουζα -Μοκα Πηνελοπη, Ελενης Σομπολου -Βασιλικης Σακερογλου) καθώς αντιτίθεται στον τρόπο διαχείρισης που αφορά τα αδέσποτα ζώα αλλά και της απαράδεκτης συμπεριφοράς του Αντιδημαρχου κ.Τεγα απέναντι στους εκπροσώπους του Συλλόγου μας!

