Μεσολόγγι: Πάνος Μουζουράκης και Περιφέρεια μας καλούν να …”πάθουμε αγάπη” τη Δευτέρα 7 Αυγούστου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Νικόλαος Κοροβέσης σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση γεμάτη εκπλήξεις με τον Πάνο Μουζουράκη και τη Μαρία Σακελλάρη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:30 μμ. στο Λιμάνι του Μεσολογγίου.

Η Φλόγα Πολιτισμού ταξιδεύει στο Λιμάνι της Ι.Π.Μεσολογγίου με τη φωνές του καλλιτεχνών Πάνου Μουζουράκη και Μαρίας Σακελλάρη. Ο Πάνος Μουζουράκης είναι Έλληνας καλλιτέχνης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός.

Είναι γνωστός για τις συμμετοχές του σε ελληνικές τηλεοπτικές σειρές καθώς και σε παραστάσεις του Εθνικού θεάτρου αλλά κυρίως για την μουσική του πορεία στην ποπ και έντεχνη εγχώρια μουσική σκηνή.

Ενώ η Μαρία Σακελλάρη γνωστή μέσα από το The Voice μάγεψε το κοινό με το τραγούδι της «I’ d rather go blind» και κατάφερε να αναδειχθεί η μεγάλη νικήτρια.

Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ξεχωριστή και γεμάτη εκπλήξεις μουσική παράσταση, με τον πολυτάλαντο καλλιτέχνη που θα μας κάνει να «πάθουμε αγάπη», συναρπάζοντας μας για ακόμα μια φορά με το ταλέντο του, τον αυθορμητισμό του, τη μοναδική του σκηνική παρουσία και την ιδιαίτερη φωνή του.

Να τονιστεί επιπλέον ότι ο τομέας πολιτισμού ΠΔΕ επιθυμεί να συνδέσει δράσεις πολιτισμού πρόσβασης και προσβασιμότητας με την αναψυχή ειδικών ομάδων ( παιδιά, ΑΜΕΑ, οικογένειες, πρόσφυγες) .

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ατζέντα ο πολιτισμός έχει αποδειχθεί πως διαθέτει αντίκτυπο στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της αποφυγής αποκλεισμών, του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης. Ο ρόλος του στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μέσα από την πολιτιστική συμμετοχή και δημιουργία δεν μπορεί να υποεκτιμηθεί.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αφορά όλες τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες και τις ηλικιακές ομάδες, αλλά και τις μειονότητες, τους μετανάστες, τους νέους και τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Για το λόγο αυτό ο τομέας πολιτισμού ΠΔΕ απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους φορείς ευπαθών ομάδων και κοινωνικής φροντίδας να συμμετέχουν στη συναυλία με τα λογότυπα τους κάνοντας αισθητό για άλλη μια φορά το σπουδαίο κοινωνικό τους έργο.

Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχει ως στόχο τη διάνθιση της καθημερινότητας με πολιτιστικά γεγονότα που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, υπό τους ήχους μουσικής που συνδέονται άμεσα με το κοινωνικό του γίγνεσθαι.

Η μουσική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυγούστου 2023 και ώρα 21.30 μ.μ στο Λιμάνι του Μεσολογγίου.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

«Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση, Μέρος Πρώτο» στον Ελληνίς