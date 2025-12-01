Μεσολόγγι: Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στη Γουριά

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στη Γουριά, στο Μεσολόγγι το ερχόμενο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025
Το πρόγραμμα από την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΟΥΡΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, εορτή του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων του θαυματουργού, πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς ο φερώνυμος Ιερός Ναός στη Γουριά Μεσολογγίου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 6:00 μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
Μετ’ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 7:00 π.μ.
Πανηγυρικός Όρθρος
Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος
Καλούνται άπαντες οι ευσεβείς και φιλέορτοι πιστοί όπως τιμήσουν δια της παρουσίας τους Τον Προστάτη, Πολιούχο και Έφορο της ενορίας μας Άγιο Νικόλαο.
– Εκ του Ιερού Ναού –