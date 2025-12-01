Μεσολόγγι: Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στη Γουριά

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στη Γουριά, στο Μεσολόγγι το ερχόμενο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Το πρόγραμμα από την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΟΥΡΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, εορτή του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων του θαυματουργού, πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς ο φερώνυμος Ιερός Ναός στη Γουριά Μεσολογγίου κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 6:00 μ.μ.

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός

Μετ’ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 7:00 π.μ.

Πανηγυρικός Όρθρος

Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος

Καλούνται άπαντες οι ευσεβείς και φιλέορτοι πιστοί όπως τιμήσουν δια της παρουσίας τους Τον Προστάτη, Πολιούχο και Έφορο της ενορίας μας Άγιο Νικόλαο.

– Εκ του Ιερού Ναού –