Μεσολόγγι: Παιδί διασώζεται μέσα από πλημμυρισμένο σπίτι

Το Μεσολόγγι ζει ξανά δύσκολες στιγμές, Παιδί διασώζεται μέσα από πλημμυρισμένο σπίτι! Η κακοκαιρία που σαρώνει την πόλη έχει μετατρέψει ολόκληρες γειτονιές σε λίμνες, με σπίτια να έχουν πλημμυρίσει και τους κατοίκους να ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια.

Η Πυροσβεστική δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις από πολίτες, όμως οι δυνάμεις της δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν, καθώς ο όγκος των περιστατικών είναι μεγάλος.

Πλημμύρισε ξανά Αιτωλικό και Μεσολόγγι μετά την έντονη βροχόπτωση

Στο κέντρο της πόλης, μια εικόνα που συγκλονίζει. Πυροσβέστες βγαίνουν από ένα πλημμυρισμένο σπίτι, κουβαλώντας στους ώμους τους ένα μικρό παιδί! Μια εικόνα-γροθιά στο στομάχι, που αποτυπώνει την δραματική πραγματικότητα.

aixmi-news.gr