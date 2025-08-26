Μεσολόγγι: Ορκίστηκε ο Γιώργος Συγγούνης μετά τη βαριά απώλεια του Μιχάλη Μπιλάλη

Ορκίστηκε νέος Δημοτικός Σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ο Γεώργιος Συγγούνης, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του προσφάτως εκλιπόντος Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου Μιχάλη Μπιλάλη, σήμερα Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025, στο γραφείο Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, συνεχάρη τον κ. Συγγούνη και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του καθώς και τη βεβαιότητά του πως θα συμβάλει δημιουργικά στο έργο του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσα από τη νέα του ιδιότητα.

«Η Δημοτική Αρχή, τιμώντας τη μνήμη του αείμνηστου Μιχάλη Μπιλάλη, συνεχίζει με ενότητα και αίσθημα ευθύνης στην πορεία ανάπτυξης και ευημερίας του Δήμου μας που έχει χαράξει», όπως σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση.