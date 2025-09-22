Μεσολόγγι: Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ Δημιουργικού Τουρισμού ενώνοντας κατοίκους και επισκέπτες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Δημιουργικού Τουρισμού στο Μεσολόγγι, ενώνοντας κατοίκους και επισκέπτες σε ένα τριήμερο γεμάτο τέχνη, γεύσεις και εμπειρίες.

Η ανακοίνωση:

Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι το Φεστιβάλ Δημιουργικού Τουρισμού, μια τριήμερη διοργάνωση που έφερε κοντά κατοίκους, επισκέπτες και δημιουργούς μέσα από 16 βιωματικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Οι δράσεις φιλοξενήθηκαν σε πέντε διαφορετικούς χώρους της πόλης και της λιμνοθάλασσας, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του τόπου με την τέχνη, τη γαστρονομία και τις παραδοσιακές πρακτικές.

Στις δράσεις πήραν μέρος κάτοικοι του Μεσολογγίου αλλά και επισκέπτες από το Αγρίνιο, τη Ναύπακτο, την Πάτρα και την Αθήνα. Δεκατρείς επαγγελματίες, καλλιτέχνες και δημιουργοί μοιράστηκαν γνώσεις και τεχνικές, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να γνωρίσουν τον τόπο μέσα από βιωματικές εμπειρίες.

Από το ξυλότορνο και την κεραμική, μέχρι τη μεταξοτυπία, τη χαρακτική και τα εργαστήρια μαγειρικής με ψάρια της λιμνοθάλασσας, κάθε δράση αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία. Ιδιαίτερη ανταπόκριση είχαν οι δραστηριότητες που έφεραν τους συμμετέχοντες σε άμεση επαφή με τη λιμνοθάλασσα, όπως το ψάρεμα στην παραδοσιακή πελάδα.

Ορισμένες εντυπώσεις συμμετεχόντων:

«Καταπληκτική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ!» (Κωνσταντίνα, Μεσολόγγι)

«Μια πολύ όμορφη εμπειρία για μεγάλους και παιδιά, με πρωτότυπες δραστηριότητες που είναι προσαρμοσμένες στην πόλη του Μεσολογγίου.» (Αθηνά, Αγρίνιο)

Το Φεστιβάλ Δημιουργικού Τουρισμού άφησε πίσω του κοινές εμπειρίες, νέες γνώσεις και σχέσεις, δείχνοντας ότι ο τόπος μπορεί να γίνει πεδίο συνάντησης και δημιουργίας.

Το φεστιβάλ δημιουργικού τουρισμού υλοποιήθηκε από την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο της δράσης 3.1 «Διαδρομή δημιουργικού τουρισμού στην περιοχή κάθε εταίρου» του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας «Enhancement of European Rural Development Capabilities – ENERDECA II», του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία.