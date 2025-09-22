Μεσολόγγι: Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση σχολικών ειδών για τους μαθητές του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Μεγάλος αριθμός χρήσιμων σχολικών ειδών συγκεντρώθηκε και φέτος για μαθητές όλων των βαθμίδων που οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν οικονομικές προκλήσεις, μέσα από την κοινωνική εθελοντική δράση «Μαζεύουμε σχολικά» που πραγματοποιήθηκε από τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά.

Κατά το διάστημα 3-12 Σεπτεμβρίου 2025, στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου

συγκεντρώθηκαν είδη όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, μολύβια, γόμες, τετράδια, μπλοκ

ζωγραφικής, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, χάρακες και γεωμετρικά όργανα, κόλες, ψαλιδάκια και

πολλά άλλα, τα οποία θα διατεθούν στα παιδιά που ανήκουν σε οικογένειες που είναι

εγγεγραμμένες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Οι Αντιδήμαρχοι, Δημήτρης Ράπτης και Γιάννης Κουτσοθεόδωρος, ευχαριστούν θερμά όλους

όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση και επιτυχία της δράσης, τους συμπολίτες μας, τα

βιβλιοπωλεία του Αιτωλικού «Επανάληψη» και «Άνωθεν», τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό

Σύλλογο «Το Αιτωλικό», τον Σύλλογο Γυναικών Κατοχής «Αλθαία» καθώς και τον Πολιτιστικό

Σύλλογο Λεσινίου «Ο Φράξος».

Χάρη στην συμβολή όλων, κανένας μαθητής δεν θα μείνει φέτος χωρίς τα απαραίτητα σχολικά

είδη. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, κάνει την διαφορά, γιατί πίσω από κάθε μολύβι και

κάθε τετράδιο κρύβεται η χαρά ενός παιδιού που νιώθει ότι δεν είναι μόνο του!

Η πράξη «Συνέχιση Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών - Κοινωνικό Παντοπωλείο» με Κωδικό

ΟΠΣ 6002338 καθώς και η πράξη «Συνέχιση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

με Παράρτημα Ρομά με Κωδικό ΟΠΣ 6002316, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

(Ε.Κ.Τ.+ ).