Μεσολόγγι: Οι τελευταίες εναπομείναντες βαλτόπαπιες στο βάλτο Φοινικιάς

Οι τελευταίες εναπομείναντες βαλτόπαπιες (Aythya nyroca) στο βάλτο Φοινικιάς Μεσολογγίου, οι οποίες αριθμούσαν περίπου στα 3-4 ζευγάρια και παρατηρούνταν συστηματικά, πριν τρία - τέσσερα χρόνια.

Πέρυσι και φέτος παρατηρήθηκαν μόνο 3...Η βαλτόπαπια είναι παγκόσμιο απειλούμενο είδος και αυστηρά προστατευόμενο. Ενα είδος που αποτι φαίνεται σύντομα θα φτάσει στα όρια της εξαφάνισης.

Οι τόποι αναπαραγωγής της βαλτόπαπιας απλώνονται από την Ιβηρική Χερσόνησο και το Μαγκρέμπ μέχρι τη δυτική Μογγολία, και νοτιότερα ως την Αραβία, αλλά προς τα δυτικά συναντάται πλέον σπανιότερα και εντοπισμένα, ενώ σε κάποιες χώρες έχει εξαφανισθεί τελείως.

Το είδος ξεχειμωνιάζει σε όλη τη Λεκάνη της Μεσογείου και τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ μικρότεροι αριθμοί αποδημούν έως την υποσαχάρια Αφρική δια της Κοιλάδας του Νείλου. Οι ασιατικοί πληθυσμοί του είδους ξεχειμωνιάζουν στη νότια και στη νοτιοανατολική Ασία.

Lampros Charelos