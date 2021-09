Μεσολόγγι: Οι ντόπιοι δημιούργησαν τον θεσμό τους για βιώσιμο παρόν και μέλλον

Το 3ο Φεστιβάλ των Ντόπιων που διοργανώθηκε από το Messolonghi by Locals και πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου αποτέλεσε για μικρούς και μεγάλους, ντόπιους και επισκέπτες, μία ξεχωριστή εμπειρία περιήγησης στην πολιτιστική ταυτότητα του Μεσολογγίου.

Οι συμμετέχοντες μέσω της φόρμας εντυπώσεων εξέφρασαν τα καλύτερα λόγια για την ποικιλία των δράσεων και την οργάνωση του φεστιβάλ.

Ύστερα από 3 χρόνια το Φεστιβάλ των Nτόπιων αποτελεί θεσμό για τον τόπο του Μεσολογγίου, ένα θεσμό που δημιουργήθηκε από τους πολίτες, στηρίζεται στην συνεργασία και στόχο έχει να αναδείξει το Μεσολόγγι και τους ανθρώπους του ώστε να δημιουργήσει μία βιώσιμη καθημερινότητα σε όλους τους τομείς.

Σε 4 μέρες υλοποιήθηκαν 28 δράσεις, συμμετείχαν 30 φορείς και επαγγελματίες ενώ 32 συμπολίτες μας συμμετείχαν εθελοντικά και υποστήριξαν την διοργάνωση του φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ των Nτόπιων, που πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποτέλεσε αφορμή για νέους επισκέπτες να βρεθούν στον τόπο μας, ενώ το Μεσολόγγι και οι δυνατότητές του ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις δημοσιεύσεις σε εφημερίδες πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας, αλλά και μέσω των ζωντανών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων σε μέσα ενημέρωσης.

Οι δράσεις και το αντίκτυπο

Το περιβάλλον του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής βρέθηκε στο επίκεντρο του Φεστιβάλ που με γνώμονα την ανάδειξη της ανάγκης προστασίας και κατανόησης του υγρότοπου που ζούμε, το Messolonghi by Locals ενέταξε ήπιες δραστηριότητες στη φύση όπως επίσκεψη σε παραδοσιακό ιχθυοτροφείο που οι συμμετέχοντες είδαν τη διαδικασία ψαρέματος του κέφαλου και την επεξεργασία του αυγοτάραχου, κωπηλασία στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας και γαϊτοβόλτα με την παραδοσιακή βάρκα με παράλληλη οικοπεριήγηση, βόλτα με ποδήλατα γύρω από τη λιμνοθάλασσα σε μιά μοναδική διαδρομή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ξενάγηση στην Αρχαία Πλευρώνα και πεζοπορία στο βουνό του Αράκυνθου.

Οι συμμετέχοντες του Φεστιβάλ γνώρισαν το Μεσολόγγι μέσα από μία σειρά θεματικών δράσεων διαπιστώνοντας οτι η πόλη είναι ιδανική για μετακίνηση με τα πόδια και ποδήλατο ανακαλύπτοντας παράλληλα το ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον των κτισμάτων της.

Η βόλτα που οργάνωσε η αρχιτεκτονική ομάδα των Messolonghi by Locals “Η Πόλη μέσα από τα κτίριά της” επικεντρώθηκε στα κτίρια και τις αρχιτεκτονικές τους ιδιαιτερότητες τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης και ανάδειξης των εντυπωσιακών δημόσιων κτιρίων και των λαϊκών κατοικιών τα οποία σώζονται μέχρι τις μέρες μας.

Ο “Ιστορικός περίπατος με τους Ελεύθερους Πολιορκημένους” ακολούθησε εντός πόλης τα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των πολιορκιών, της Εξόδου και μετά από αυτή.

Ο ιστορικός περίπατος ανέδειξε την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επισκέψιμοι ή δυνητικά επισκέψιμοι χωροι του Μεσολογγίου μεταξύ αυτών και των Μουσείων.

Στο Φεστιβάλ δόθηκε έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και τις δεξιότητές τους στους τομείς του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας και της επαγγελματικής δραστηριότητας. Το χορευτικό εργαστήριο για παιδιά “Χορεύοντας τα συναισθήματα” έδωσε τη δυνατότητα στους μικρούς μας φίλους να ανακαλύψουν την κίνηση μέσα από τις ποικίλες εκφάνσεις των συναισθημάτων τους.

Τα δημιουργικό εργαστήριο, το “Νερό της Ζωής” αποκάλυψε τη δημιουργική πλευρά που ένα παιδί μπορεί να έχει, χρησιμοποιώντας τον περιβάλλοντα χώρο που κινείται και απλά καθημερινά υλικά που υπάρχουν γύρω του και σε κάθε σπίτι.

Το ψυχαγωγικό κινητικό παιχνίδι “Παίζω και Γυμνάζομαι” εστίασε στη συνεργασία και τη διασκέδαση χωρίς ανταγωνισμό και την ανάγκη διάκρισης έναντι κάποιου άλλου μέλους της ομάδας ενώ το πρόγραμμα “Γίνε και εσύ παιδί” έγινε μια διέξοδος ήπιας σωματικής άσκησης για ενήλικες που ανακάλυψαν ξανά το παιδί που υπάρχει μέσα τους.

Η αστροπαρατήρηση και το εργαστήριο αστροφωτογραφίας υπήρξαν από τις πιο ιδιαίτερες δράσεις του Φεστιβάλ καθώς η χαμηλή φωτορύπανση της περιοχής, άνοιξε νέους δρόμους στην οπτική όσων δεν έχουν ασχοληθεί έως τώρα με το θέμα. Τα βιωματικά εργαστήρια συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου δίνοντάς τους την ευκαιρία να ασχοληθούν με την κεραμική, τη χαρακτική, την κηροπλαστική, τη μαγειρική, την ραπτική και τη χειροτεχνία.

Η έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο “Ιερά Πόλις / Ι-Ερωμένη” στο Μουσείο Άλατος με τη συμμετοχή εννέα καλλιτεχνών διαφόρων εικαστικών πεδίων αποτέλεσε ξεχωριστό γεγονός όπως και το χορευτικό πείραμα One One One κατά τη διάρκεια του οποίου υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ χορευτών και θεατών δημιουργώντας και για τα δύο μέρη μια πρωτόγνωρη εμπειρία.

Το εργαστήριο συλλογής τοπικών μύθων και αναμνήσεων από τον τόπο μας με τίτλο “Στοιχειωμένα Νερά” έδωσε την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να θυμηθούν ιστορίες και μύθους που συνδέονται με το Μεσολόγγι.

Στις βραδινές εκδηλώσεις, η παρουσίαση μελοποιημένων τραγουδιών και βίντεο μικρού μήκους που δημιούργησαν οι μαθητές των σχολείων, μας έκανε περήφανους για το αποτέλεσμα της συνεργασίας των μαθητών σε πρωτοποριακά έργα σχετικά με τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, το σχολικό εκφοβισμό, την ανάδειξη του Αλσυλλίου της Κλείσοβας και του δρόμου προς το Παρατηρητήριο. Το 3ο Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με τη θεατρική παράσταση “Αλάσκα” η οποία ήταν sold out από πολύ νωρίς καταδεικνύοντας τη δίψα του θεατρόφιλου κοινού για περισσότερες παραγωγές.

Το Μεσολόγγι των Nτόπιων- Messolonghi by Locals δραστηριοποιείται καθημερινά και σας περιμένει να γίνετε κομμάτι του. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον φυσικό χώρου του οργανισμού, τον Τοπικό Κόμβο_Local HUB, που βρίσκεται στην πλατεία Αθ. Ραζηκότσικα (πρώην πλ. Κέννεντυ) στο Μεσολόγγι.

Finos Film: Ένα απολαυστικό βίντεο για την ημέρα κατά του αναλφαβητισμού