Μεσολόγγι: Οι καταστηματάρχες μετρούν ζημιές και απώλειες μετά τη νεροποντή

Η νύχτα πέφτει στο Μεσολόγγι αφήνοντας πίσω της εικόνες απόγνωσης. Καταστηματάρχες στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης μετρούν ζημιές και απώλειες μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή το απόγευμα.

Πλημμυρισμένα καταστήματα, βρεγμένα εμπορεύματα, κατεστραμμένος εξοπλισμός και στο πρόσωπο των ανθρώπων μια σιωπηλή αγωνία.

Μερικοί προσπαθούν ακόμα να απομακρύνουν τα νερά με σκούπες και κουβάδες, άλλοι κοιτούν ανήμποροι το μόχθο τους να χάνεται μέσα στη λάσπη.

«Μέσα σε λίγα λεπτά μπήκε το νερό και με κόπο προσπαθούμε να σώσουμε πανάκριβα μηχανήματα», λέει ένας επαγγελματίας στην οδό Μαυροκορδάτου, ενώ λίγο πιο πέρα άλλος καταστηματάρχης προσπαθεί να διασώσει τα εμπορεύματά του από το νερό.

Η τέταρτη μεγάλη πλημμύρα σε μια δεκαετία

Πλημμύρισε ξανά Αιτωλικό και Μεσολόγγι μετά την έντονη βροχόπτωση

«Είναι η τέταρτη φορά από το 2016 που γινόμαστε μάρτυρες της ίδιας κατάστασης στο Μεσολόγγι», επισημαίνουν αγανακτισμένοι επαγγελματίες, βλέποντας για ακόμη μια φορά τα καταστήματά τους να πλημμυρίζουν.

«Κι όμως, μετά τη μεγάλη πλημμύρα του 2016 διατέθηκαν —και διαφημίστηκαν— εκατομμύρια ευρώ για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων. Σήμερα αποδεικνύεται πως, είτε τα έργα αυτά δεν έγιναν όπως έπρεπε, είτε δεν επαρκούν για να προστατεύσουν τους πολίτες»

Η κακοκαιρία μπορεί σιγά σιγά να κοπάζει, όμως το αποτύπωμά της είναι βαρύ. Στα πρόσωπα των ανθρώπων που κρατούν ανοιχτά τα μικρά τους μαγαζιά, εκείνων που παλεύουν κάθε μέρα να σταθούν όρθιοι, αποτυπώνεται σήμερα κάτι περισσότερο από κόπωση — μια βουβή θλίψη, μα και μια αξιοπρέπεια που δεν λυγίζει.