Μεσολόγγι: Οδηγούσε μεθυσμένος και ενεπλάκη σε τροχαίο στην Αντιρρίου - Ιωαννίνων

Σε τροχαίο ατύχημα κοντά στο Μεσολόγγι ενεπλάκη ένας οδηγός που οδηγούσε μεθυσμένος στη Νέα Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων .

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα της Τρίτης (16.9.25), στη Νέα Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

17 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, μεθυσμένος οδηγός, Μεσολόγγι, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

