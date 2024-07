Μεσολόγγι: Ο τραγουδοποιός - «μύθος» Eric Andersen στο Διεθνές Βυρωνικό Συνέδριο στο Ξενοκράτειο

Η ηθοποιός και διδακτορική φοιτήτρια Megan Coates θα απαγγείλει τον «Δον Ζουάν»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, σε συνδιοργάνωση με τη Βυρωνική Εταιρία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 4 Ιουλίου, ώρα 20.00 εκδήλωση στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείου στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο του 48ου Διεθνούς Βυρωνικού Συνεδρίου «Τιμώντας τα 200 Χρόνια από τον Θάνατο του λόρδου Βύρωνα: Μπάιρον: Ο Προσκυνητής της Αιωνιότητας» το οποίο διοργανώνεται από τη Βυρωνική Εταιρεία, υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, την εβδομάδα 1-7 Ιουλίου 2024.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που υπογράφει η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορείας Δρ Φωτεινή Σαράντη, η Αμερικανίδα ηθοποιός και διδακτορική φοιτήτρια Megan Coates, την οποία θα προλογίσει ο David Roessel, θα απαγγείλει τον «Δον Ζουάν» του Βύρωνα.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία του Αμερικανού μύθου τραγουδοποιού και ποιητή Folk-Rock Eric Andersen ο οποίος θα παρουσιάσει τραγούδια από το άλμπουμ του «Mingle With The Universe: The Worlds Of Lord Byron».

Το μουσικό μέρος θα προλογίσει ο Gregory Dowling. Θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα για τους

Συνέδρους στο χώρο του Μουσείου, καθώς και ξενάγησή τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.