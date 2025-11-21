Μεσολόγγι: Ο Θανάσης Μαυρομμάτης απέδωσε φόρο τιμής την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Στο Μεσολόγγι παρεβρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, αποδίδοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το πρωί της Παρασκευής (21.11.25) τελέστηκε δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής. Μετά το πέρας της ιερής ακολουθίας, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων Τελευταίων Πολέμων (Τρίγωνο).

Σε σχετική ανακοίνωση ο κ. Μαυρομμάτης αναφέρει:

«Σήμερα τιμήσαμε τη Θεοτόκο, την Υπερμάχο Στρατηγό και προστάτιδα του Γένους μας.

Η Παναγία, με τη χάρη και τη σκέπη Της, φωτίζει τον δρόμο μας και αποτελεί πηγή δύναμης και ελπίδας για όλους.

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Μαζί με τη μεγάλη θεομητορική εορτή, αποδώσαμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής:

Σε όσους υπηρετούν με αυταπάρνηση και αίσθημα καθήκοντος την πατρίδα.

Στους πεσόντες ήρωες, που θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την ασφάλεια του Έθνους.

Στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποτελούν εγγυητή της ειρήνης και της σταθερότητας.

Η Παναγία να σκέπει το Έθνος και να ενισχύει όλους όσοι φυλάσσουν Θερμοπύλες.

Χρόνια πολλά σε όλους!»