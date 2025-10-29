Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Μεσολόγγι: Ο Σπύρος Διαμαντόπουλος βράβευσε τους πρωτεύσαντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος βράβευσε τους πρωτεύσαντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε μια σεμνή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Σε μια σεμνή τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, αμέσως μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης, χθες Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, βράβευσε τους πρωτεύσαντες μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων από όλα τα Λύκεια του Δήμου.

Ο κ. Δήμαρχος συνεχάρη θερμά τους 19 αριστούχους για την επιτυχία τους, τονίζοντας πως η διάκρισή τους αποτελεί πηγή υπερηφάνειας και ελπίδας για ολόκληρη την τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους χαρακτήρισε «συνοδοιπόρους και αφανείς ήρωες» της προσπάθειας των μαθητών.

Τα βραβεία απένειμαν φέτος στους μαθητές ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός, ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυικής Ελλάδας Αντιπεριφερειάρχης Στυλιανός Μπλέτσας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης, ο εκπρόσωπος της Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Φώτης Σκληρός, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος και η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεμήθηκε για πρώτη φορά το «Βραβείο μνήμης Γιάννη Ψαράκη», το οποίοι θα απονέμεται ετησίως σε άριστους μαθητές και μαθήτριες, ύστερα από πρόταση των Διευθυντών του 2ου Γυμνασίου και του 2ου Γενικού Λυκείου Μεσολογγίου. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η σύζυγος του Γιάννη Ψαράκη, κα Διονυσία Σαμαντά, Πρόεδρος του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα».

Η τελετή ολοκληρώθηκε σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, με τις ευχές όλων για λαμπρή ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία στους νέους φοιτητές που με τις επιτυχίες τους κάνουν περήφανη την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.

Δείτε φωτογραφίες:

