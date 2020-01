Μεσολόγγι: Ο κόσμος του νήματος “υφαίνει” στη “Διέξοδο” διάλογο τέχνης (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Με δύο παράλληλες πανευρωπαϊκές ομαδικές εκθέσεις στις οποίες συμμετέχουν καλλιτέχνες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Αυστρία και την Ελβετία ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο τις δραστηριότητές της για την καινούργια χρονιά η «Διέξοδος» στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.

Ένας ολόκληρος κόσμος της Ευρώπης ενώθηκε με την Ασία και δημιούργησε εκατό έργα τέχνης στηριζόμενα σε μικρά ναΐφ κεντήματα διακοσίων Αφγανών γυναικών οι οποίες ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και αναβίωσαν παλαιές τεχνικές κεντήματος.

Τα έργα αυτά, που παρουσιάζουν μια έντονη ποικιλία σε υλικά, σχεδιασμό, τεχνικές βαφής, ύφανσης και συρραφής, ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερα κομψοτεχνήματα ευρωπαίων καλλιτεχνών textile art και δημιούργησαν τις εκθέσεις «Tulip is a tulip, is a tulip» και «Keep an eye on the Planet» οι οποίες πρωτοπαρουσιάστηκαν στη Γερμανία και στην Αλσατία.

Στην Ελλάδα τις επιμελήθηκε η εικαστικός Μαιριλή Χαραμή η οποία και τις παρουσίασε στους φιλότεχνους που γέμισαν ασφυκτικά τις αίθουσες του Ιστορικού Μουσείου της «Διεξόδου» το βράδυ των εγκαινίων.

Το πρωτότυπο αυτό δίδυμο των εκθέσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2020 και θα λειτουργεί καθημερινά (εκτός Δευτέρας & Τρίτης) 11-1 το πρωί και 7-9 το απόγευμα με ελεύθερη, όπως πάντα, είσοδο.