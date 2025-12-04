Μεσολόγγι: O Ιταλικός Φιλελληνισμός στο επίκεντρο εκδήλωσης της Βυρωνικής Εταιρείας

Στην κατάμεστη φιλόξενη αίθουσα της Βιβλιοθήκης της η Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου την 23η Νοεμβρίου 2025 τίμησε τον Ιταλικό Φιλελληνισμό διοργανώνοντας εκδήλωση υψηλού επιπέδου με θέμα: «Ο Λόρδος Μπάιρον και ο κόμης Πιέτρο Γκάμπα, από τη γηραιά Αλβιόνα στη χώρα του Δάντη: Συνοδοιπόροι Φιλέλληνες στο επαναστατημένο Μεσολόγγι του 1824».

Ομιλητής ήταν ο διακεκριμένος καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών Cristiano Luciani στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Tor Vergata, ο οποίος μίλησε στα ελληνικά εντυπωσιάζοντας το ακροατήριο με το μεστό λόγο του. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο γνωστός Ιταλός Γλύπτης Roberto Scardella, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, έχοντας νωρίτερα το καλοκαίρι δωρίσει στη Βυρωνική Εταιρεία ένα μπρούτζινο γλυπτό εμπνευσμένο από στίχους του ποιήματος Childe Harold του λόρδου Μπάιρον ως φόρο τιμής στην αγάπη του μεγάλου Άγγλου ποιητή για τον Ελληνικό και Ιταλικό Πολιτισμό.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης υπήρξε ένα θαυμάσιο λυρικό μουσικό διάλειμμα, όπου ο ρομαντισμός συνάντησε τη μελωδία του ιταλικού φωτός, με θέμα: «Από τον Λίστ στην Ιταλία του Πιοβάνι». Στο πιάνο ήταν ο ταλαντούχος πιανίστας Μάνος Πανόπουλος, φοιτητής Μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενώ την Μουσική Επιμέλεια είχε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και μουσικός σύμβουλος της ΒΕΜ, Σπύρος Χολέβας.

Η Πρόεδρος της Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Ροδάνθη -Ρόζα Φλώρου, MBE, χαιρέτησε την εκδήλωση μιλώντας για τον Ιταλικό Φιλελληνισμό, ενώ η Γενική Γραμματέας Έλενα Ζαβιτσανάκη, φιλόλογος, συντόνισε την ροή της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση εκ μέρους του Δήμου προσήλθαν ως εκπρόσωποι, ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Κουτσοθεόδωρος και η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κα Νεκταρία Αλετρά.

Παραβρέθηκαν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θανάσης Λύρος, η Πρόεδρος του Εργαστηρίου ” Παναγία Ελεούσα” κα Διονυσία Σαμαντά, ο Πρόεδρος του ΕΨΥΠΕΑ ιατρός κ. Παναγιώτης Ζαβιτσανάκης, ο Πρόεδρος των Φίλων της Λιμνοθάλασσας κ. Κωνσταντίνος Χριστογιάννης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών “ΑΡΤΕΜΙΣ” κα Γιώτα Νικολοπούλου-Μούτσιου, η Διευθύντρια Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κα Νάγια Δακαλάκη, εκπρόσωποι Συλλόγων και άλλων φορέων, μέλη της ΒΕΜ, αγαπητοί συμπολίτες και φίλοι από την περιοχή και την Πάτρα, που πάντα περιβάλλουν με αγάπη το έργο της ΒΕΜ.