Μεσολόγγι: Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος «αποχαιρετά» τον Γιώργο Παυλάκη

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εξέφρασε ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου, για την απώλεια του καμεραμάν Γιώργου Παυλάκη, ο οποίος έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή εν ώρα υπηρεσίας.

Η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι. Π. Μεσολογγίου, έχοντας πληροφορηθεί τον αιφνίδιο χαμό του συμπολίτη μας εικονολήπτη και πρωτεργάτη της ενημέρωσης, με πολυετή και αξιόλογη σταδιοδρομία στο καθημερινό ρεπορτάζ, ο οποίος στάθηκε δίπλα στον Σύλλογό μας σε κάθε προσπάθεια προβολής της πόλης και συνέβαλλε τα μέγιστα στη δημιουργία της ιστοσελίδας visitmes.gr,

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ

αποφάσισε:

1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

2. Nα καταθέσει στεφάνι.

3. Να δημοσιεύσει το παρόν σε τοπικές εφημερίδες.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ