Μεσολόγγι: Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος «αποχαιρετά» τον Γιώργο Παυλάκη
Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εξέφρασε ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου, για την απώλεια του καμεραμάν Γιώργου Παυλάκη, ο οποίος έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή εν ώρα υπηρεσίας.
Η ανακοίνωση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι. Π. Μεσολογγίου, έχοντας πληροφορηθεί τον αιφνίδιο χαμό του συμπολίτη μας εικονολήπτη και πρωτεργάτη της ενημέρωσης, με πολυετή και αξιόλογη σταδιοδρομία στο καθημερινό ρεπορτάζ, ο οποίος στάθηκε δίπλα στον Σύλλογό μας σε κάθε προσπάθεια προβολής της πόλης και συνέβαλλε τα μέγιστα στη δημιουργία της ιστοσελίδας visitmes.gr,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ
αποφάσισε:
1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2. Nα καταθέσει στεφάνι.
3. Να δημοσιεύσει το παρόν σε τοπικές εφημερίδες.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ