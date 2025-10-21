Μεσολόγγι: Ο Διευθυντής της Παλαμαϊκής Σχολής ευχαριστεί την Σοφία Ζαχαράκη για την στήριξη ανέγερσης νέου διδακτηρίου

Θερμές ευχαριστίες στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε ο διευθυντής του 1ου Λυκείου Μεσολογγίου – Παλαμαϊκή Σχολή, Φώτης Σκληρός για την υποστήριξη στο αίτημα ανέγερσης νέου σύγχρονου διδακτηρίου για τη στέγαση της Παλαμαϊκής Σχολής εν όψει των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Η ευχαριστήρια ανακοίνωση:

Στα πλαίσια της επίσκεψης της Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Σοφίας Ζαχαράκη, για τα εγκαίνια της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι, είχα την ευκαιρία να της επαναναλάβω το πάγιο αίτημα της Σχολικής Κοινότητας του 1ου Λυκείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου - Παλαμαϊκή Σχολή για την δρομολόγηση ανέγερσης ενός νέου σύγχρονου Διδακτηρίου, για να στεγάσει το 1ο Λύκειο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου - Παλαμαϊκή Σχολή.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μας προς την κα Ζαχαράκη για την υποστήριξη του αιτήματός μας.

Το αίτημά μας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα εν όψει της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου ως ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς της Παλαμαϊκής Σχολής στην Πνευματική και Εθνική αφύπνιση των Ελλήνων.

Η Παλαμαϊκή Σχολή ή αλλιώς Παλαμαία Ακαδημία ιδρύθηκε το 1760 από τον Διδάσκαλο του Γένους Παναγιώτη Παλαμά και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες Σχολές του Γένους.

Από την Παλαμαϊκή Σχολή αποφοίτησε πλήθος πνευματικών ανθρώπων μεταξύ των οποίων πρωθυπουργοί, ποιητές, συγγραφείς, καλλιτέχνες, καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες, αλλά πάνω απ' όλα συνέβαλε στην καλλιέργεια του υπέρτατου αγαθού της Ελευθερίας και του αδάμαστου πνεύματος των Ηρώων της Εξόδου.