Μεσολόγγι: Ο Άγιος Σπυρίδων «ξαναγεννήθηκε» – Μεγαλοπρεπή τα Θυρανοίξια του Μητροπολιτικού Ναού

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα Θυρανοίξια του ανακαινισμένου Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος στο Μεσολόγγι, αποτελώντας μια ιστορική στιγμή για την Ιερά πόλη, με ιστορικό αποτύπωμα ενόψει των επετειακών εκδηλώσεων της Εξόδου για το 2026.

Τις ιστορικές του πύλες, άνοιξε και πάλι, ο εμβληματικός Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Το απόγευμα της

Πέμπτης, 4 η Δεκεμβρίου 2025 τελέσθηκαν με ξεχωριστή λαμπρότητα τα Θυρανοίξια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού, μετά την εκ βάθρων ανακαίνισή του, η οποία πραγματοποιήθηκε το περασμένο χρονικό διάστημα. Ο Καθεδρικός Ιερός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας αποκαταστάθηκε στην αρχική του αίγλη και είναι πλέον έτοιμος να φιλοξενήσει τις λαμπρές λατρευτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλο το επερχόμενο επετειακό έτος 2026, με κορυφαία την Υποδοχή της Εφεστίου Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστί» από το Άγιον Όρος. Την Ακολουθία του Αγιασμού των Θυρανοιξίων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός.

Συμπροσευχόμενοι συμμετείχαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος και Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος. Παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Παπαθανάσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθανάσιος Μαυρομμάτης, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Νίκος Κατσακιώρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Λινός Μπλέτσας, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Μεσολογγίου, Συνταγματάρχης (ΠΖ) κ. Παντελεήμων Μπερτσιάς, οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αιτωλίας κ. Παναγιώτης Κυρίτσης και Ακαρνανίας κ. Δημήτριος Γαλαζούλας, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας κ. Ευστράτιος Πετράκης, ο εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου, Υπολιμενάρχης κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, εκπρόσωποι των Περιφερειακών, Δημοτικών και λοιπών αρχών της περιοχής.

Μετά τον Αγιασμό, ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Δημητρίου απηύθυνε χαιρετισμό κατά τον οποίο αναφέρθηκε στην ιστορία και την ανοικοδόμηση του σημερινού Ναού, στην ίδια θέση που ήταν και ο προηγούμενος Ναός πολύ πριν την Επανάσταση του 1821. Τόνισε, ότι ανέκαθεν ο Ναός του Αγίου Σπυρίδωνος λειτουργούσε ως ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλεως, έχοντας συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη θρησκευτική κίνηση και ζωή του Μεσολογγίου, στην επαναστατική περίοδο και αναφέρθηκε στις διάφορες κατά καιρούς προσπάθειες ανακαίνισης και συντήρησής του.

«Η φυσιολογική φθορά του χρόνου από ετών έδειξε και προέβαλε επιτακτική την ανάγκη, ο ιστορικός μας Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Σπυρίδωνος να

ανακαινισθεί εκ βάθρων. Η εμφανής παλαιότητα του Ναού, οι στατικές του ανάγκες, οι σύγχρονες εκκλησιαστικές απαιτήσεις, η ιδιότητά του ως καθέδρας του εκάστοτε Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας, όλες οι εκδηλώσεις που αρμόζουν σε έναν Μητροπολιτικό Ναό, αλλά και ο επερχόμενος ιστορικός εορτασμός των διακοσίων χρόνων από της ηρωικής Εξόδου της Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων το έτος 2026, οδήγησαν τον Σεπτό Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. κ. Δαμασκηνό, από την πρώτη στιγμή της ενθρονίσεώς του στον ιερό τόπο μας, να εμπνεύσει και να καταστήσει φανερή την ανάγκη ο Μητροπολιτικός μας Ναός να συνεχίσει δυναμικά και ανανεωμένος την ιστορική και λατρευτική ζωή και δράση του, για πολλές δεκαετίες ακόμη, έτσι όπως αρμόζει σε έναν τέτοιο εμβληματικό Ιερό Ναό, σεβόμενοι όλες τις παραμέτρους και τις ιδιαιτερότητες αυτού του Ναού», ανέφερε χαρακτηριστικά και περιέγραψε τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν: Αντικατάσταση – επισκευή στέγης, Μόνωση- Αδιαβροχοποίηση κεραμιδιών, Αποξήλωση φθαρμένου παλαιού δαπέδου, Κατασκευή νέου δαπέδου σε πιστή αντιγραφή του παλαιού, Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων, Ενίσχυση – οπλισμός καμπαναριών, Εσωτερικοί -Εξωτερικοί χρωματισμοί και καθαρισμός των εσωτερικών τοιχωμάτων, Κατασκευή νέου δαπέδου για τη δημιουργία αποθηκευτικού χώρου στο καμπαναριό, Επίστρωση δαπέδου γυναικωνίτη με πλακάκια, Ενίσχυση – αποκατάσταση σκάλας, Εφαρμογή νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, Νέα εγκατάσταση ψύξης – θέρμανσης, Κατασκευή ορθομαρμάρωσης και Μερική αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας αμέσως μετά, απένειμε την Ανώτατη Τιμητική Διάκριση της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ήτοι τον Χρυσούν Σταυρόν μετά Μεταλλίου, στον Εντιμώτατο κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την μεγάλη και πολλαπλή συμβολή του στην ανακαίνιση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού.

Ο κ. Περιφερειάρχης κατά την ομιλία του ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνό για την τιμή, λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Αναγνωρίζω τη σημερινή τιμή, όχι μόνο ως προσωπική. Αλλά και ως αντανάκλαση των προσπαθειών εμού και του συνόλου των συνεργατών μου, στην υπηρεσία της κοινωνίας της Αιτωλοακαρνανίας και γενικότερα, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία δεν έχει μόνο μεγάλη ιστορία και ισχυρή πλουτοπαραγωγική δύναμη, αλλά είναι και ένας τόπος με μεγάλη πνευματική παράδοση, στον οποίο η Ελλάδα και η Ορθοδοξία, αποτελούν αδιάσπαστη ενότητα. Η τοπική Εκκλησία δεν είναι μόνο ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες ενότητας και πνευματικής καθοδήγησης. Είναι και ένας άσβεστος φάρος, που στους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς μας αποτελεί λιμάνι και καταφύγιο για κάθε άνθρωπο, αλλά και δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Φάρο φωτεινό, αποτελείτε και εσείς Σεβασμιώτατε, που η Θεία Πρόνοια σας οδήγησε σε αυτόν εδώ τον τόπο, για να οδηγείτε και να εμψυχώνετε όλους μας. Από αυτό εδώ το βήμα λοιπόν, στον περίλαμπρο και ανακαινισθέντα

Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, και από αυτή εδώ την Ιερή Πόλη που σε λίγο θα τιμήσει την 200η επέτειο της ηρωικής Εξόδου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα αποτελώ πάντοτε έναν πιστό εργάτη και σύμμαχο στο πλευρό σας. Τα μετερίζια μας είναι διαφορετικά, ο στόχος όμως είναι κοινός και ο αγώνας ενιαίος».

Ακολούθως απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορία του Ναού που είναι

άρρηκτα συνδεδεμένη με την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: «Ο Ναός του Αγίου Σπυρίδωνος αποτελεί κεντρικό σημείο μνήμης και πνευματικής συνοχής. Δεν είναι τυχαίο ότι επί σχεδόν δύο αιώνες η μεγάλη πομπή του Σαββάτου του Λαζάρου και της Κυριακής των Βαΐων ξεκινά από εδώ και κατευθύνεται προς τον Κήπο των Ηρώων. Με αυτό τον τρόπο, η πόλη μας επαναλαμβάνει και επικυρώνει κάθε χρόνο το ίδιο βαθύ μήνυμα: η χάρις του Θεού και η Ιερότητα της Εξόδου συμπορεύονται και καθαγιάζουν το Μεσολόγγι εις το διηνεκές.

Αυτή η σύνδεση ενέπνευσε και τον μεγάλο ζωγράφο του Ελληνισμού, Θεόδωρο Βρυζάκη, να αποδώσει τη σκηνή της Εξόδου κάτω από τη σκέπη του Μεγαλοδύναμου, κάτω από την προστασία και την ευλογία Του. Διότι η Έξοδος δεν υπήρξε μόνο πράξη ηρωισμού· υπήρξε και πράξη πίστης. Μια πράξη όπου ο άνθρωπος, έχοντας εξαντλήσει τα όριά του, εμπιστεύθηκε την ψυχή του στο Θείο έλεος». Μιλώντας για τις εργασίες ανακαίνισης ανέφερε: «Σε αυτή την πορεία αναγέννησης του Μητροπολιτικού μας Ναού, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε με σεβασμό την καθοριστική συμβολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού. Με συνέπεια, προσωπικό μόχθο και αθόρυβη επιμονή, εργάστηκε για την ολοκλήρωση μιας ανακαίνισης που δεν περιορίστηκε σε τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά απέδωσε στο Μεσολόγγι έναν ναό αντάξιο της ιστορίας του. Το αποτέλεσμα είναι λαμπρό και ουσιαστικό· ένας χώρος που αποπνέει αξιοπρέπεια, φροντίδα και βαθιά επίγνωση της πνευματικής κληρονομιάς που υπηρετεί».

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός, κατά την ομιλία του ανέφερε τα εξής: « Νύχτα γιομάτη θάματα, νύχτα σπαρμένη μάγια»! Ο εθνικός μας ποιητής,

Διονύσιος Σολωμός στο αποκορύφωμα της ποιητικής του έμπνευσης, παρέδωσε στο Γένος και στην ένδοξη φυλή μας, αυτήν την μεγαλειώδη φράση, που την συνθέτουν λίγες μόνο λέξεις, ικανές όμως να αποδώσουν το μεγαλείο του σεβασμού και της τιμής, που οι Πανέλληνες οφείλουμε να αποδίδουμε στους ήρωες της Εξόδου των Ελευθέρων Πολιορκημένων.

«Νύχτα γιομάτη θάματα» και η σημερινή, «νύχτα σπαρμένη με ευλογίες». Ένα θαύμα αποτελεί και η σημερινή νύχτα. Εορτάζουμε και τιμούμε ένα γεγονός που

υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική και εισέρχεται μέσα στον χώρο της πίστης, εκεί, όπου γεννιούνται τα μεγάλα οράματα. Εκεί, όπου κυοφορούνται οι κορυφαίες αποφάσεις. Εκεί, όπου η δύναμη του Θεού συναντά την θέληση του ανθρώπου και ο σχεδιασμός γίνεται υλοποίηση και η πραγμάτωσή του, αιτία χαράς και αγαλλιάσεως.

Ως θαύμα οι οφθαλμοί του σώματός μας ατενίζουν τον περίλαμπρο τούτο Ιερό Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, αλλά και απάσης της τοπικής μας Εκκλησίας, να ανοίγει πλέον τις θύρες του, να υποδέχεται όλους εσάς και να αποδίδεται στη δημόσια λατρεία. «Νύχτα σπαρμένη ευλογίες» η σημερινή, γιατί ως ευλογία βιώνουμε την υλοποίηση αυτού του οραματισμού μας, του τέταρτου κατά σειρά, που μας αξιώνει ο Θεός να εγκαινιάζουμε, στο μικρό χρονικό διάστημα των τριών ετών της ταπεινής μας Ποιμαντορίας.

Για όλα αυτά θα πρέπει να δοξάσουμε το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να ευχαριστήσουμε τον εν Τριάδι προσκυνούμενο Θεό υπέρ

των φανερών και αφανών ευεργεσιών Του. Ως ευλογία του Θεού βιώσαμε την απόφασή μας να οδηγηθούμε στον ανακαινισμό εκ βάθρων, αυτού του ιστορικού και σεβασμίου Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος για να φιλοξενήσει, κάτω από τους θόλους του, τα μεγάλα και θαυμαστά, ένδοξα τε και εξαίσια που θα τελεσιουργηθούν το επετειακό έτος 2026, κατά το οποίο όλοι μαζί θα συνεορτάσουμε και θα τιμήσουμε επί τω αυτώ την διακοσιοστή επέτειο της ηρωικής Εξόδου της Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων».

Στη συνέχεια της ομιλίας του ανέφερε: «Όταν είσαι Επίσκοπος στο Μεσολόγγι, γνωρίζεις ότι το θαύμα μπορεί να τελεσιουργηθεί, γιατί αυτός ο τόπος είναι «γιομάτος

θάματα». Και όταν αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το ανακαινιστικό έργο, είχαμε απόλυτη τη βεβαιότητα, ότι θα μας συμπαρασταθούν άνθρωποι από τη γη, αλλά και ψυχές προσευχόμενες από τον ουρανό. Στηριχθήκαμε στους ανθρώπους, αλλά καταφύγαμε, δια της προσευχής, στην εν ουρανοίς θριαμβεύουσα Εκκλησία.

Στο πλάι μας στάθηκαν κυρίως και προπάντων, δύο πρόσωπα, τα οποία από την πρώτη στιγμή της ενάρξεως της αρχιερατικής μας διακονίας στέκονται ειλικρινείς

συνοδοιπόροι και συνοδίτες στο ταπεινό μας έργο. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στον απόντα σωματικά, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, αλλά νοερώς ευρισκόμενο ανάμεσά μας, Μεγάλο Ευεργέτη ολοκλήρου της Ορθοδοξίας, τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο. Έναν πιστό άνθρωπο του Θεού, ο οποίος καθημερινά προσφέρει μεγάλα έργα λατρευτικής, φιλανθρωπικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής δράσεως στην πατρίδα μας. Έναν άνθρωπο που αγαπά και στηρίζει τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία, που σέβεται και αγαπά το Αγιώνυμο Όρος και ολόκληρη την Ορθοδοξία.

Υπερέχει ο κ. Μαρτίνος ακόμα και των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Λόγοι που ξεπερνούν τη θέλησή του δεν του επέτρεψαν να είναι κοντά μας σήμερα, για να αποδώσουμε και σε εκείνον, την μεγίστη τιμή, τον Χρυσούν Σταυρόν της τοπικής μας Εκκλησίας. Κατά το χρονικό διάστημα όμως της παρουσίας της Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου του «Άξιον Εστί» θα έλθει στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και θα του επιδοθεί η Ανωτάτη αυτή Τιμητική Διάκριση. Προσέφερε στον Ιερό Ναό μας τρία σημαντικά έργα, την αντικατάσταση και τοποθέτηση του καινούργιου δαπέδου, την ορθομαρμάρωση και την καινούργια εγκατάσταση ψύξεως και θερμάνσεως. Παρακαλούμε τους δύο εκλεκτούς του συνεργάτες, που σήμερα επάξια τον εκπροσωπούν, να μεταφέρουν στον κ. Μαρτίνο την ευγνώμονα ευχαριστία μας και την υπόσχεσή μας, ότι πάντοτε το όνομά του θα μνημονεύεται στους ιερούς καταλόγους των μεγάλων ευεργετών της τοπικής μας Εκκλησίας και του Ιερού μας Μητροπολιτικού Ναού.

Όμως, υπάρχει και ένα δεύτερο πρόσωπο που στέκεται δίπλα μας, αφουγκράζεται την επισκοπική μας αγωνία και με την πίστη που διαθέτει, την

οργανωτικότητα που τον διακρίνει και την πιστότητα στην διακονία που του έχει αναθέσει ο λαός του Θεού, επιχορήγησε με ένα πολύ μεγάλο ποσό που ξεπερνά τις 800.000 € το κύριο μέρος των ανακαινιστικών έργων του Ιερού μας Μητροπολιτικού Ναού. Είναι ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης. Και δεν είναι μόνο αυτό το έργο, αδελφοί μου. Ήδη υλοποιείται, όπως γνωρίζετε, η ανακαίνιση του ιστορικού μας Επισκοπείου, αλλά και της Βυζαντινής Ιεράς Μονής της Παναγίας της Μυρτιάς. Και, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες, άλλο ένα σημαντικό έργο φιλανθρωπίας και κοινωνικής προσφοράς, με τη δική του υπογραφή, θα ξεκινήσει εδώ, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Ένα Ίδρυμα που με σύγχρονες εγκαταστάσεις θα φιλοξενεί παιδιά με βαριάς μορφής αυτισμό για να απαλύνουμε τον πόνο και την σταυρική πορεία των γονέων τους.

Για όλα αυτά κύριε Φαρμάκη σας ευχαριστούμε θερμά και εμείς προσωπικά, αλλά και σύμπας ο Ιερός Κλήρος και το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ενορίας αυτής της Ιεράς Πόλεως και απάσης της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Ο Σταυρός, που από σήμερα θα φέρετε επί του στήθους σας θα είναι για εσάς ο επιστηριγμός και η βακτηρία σας και κάθε φορά που οι δικές σας δυνάμεις θα εξαντλούνται, θα λαμβάνετε δύναμη από τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μας για να συνεχίζετε την πολυεύθυνη διακονία σας».

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε επίσης σε όλους όσοι εργάστηκαν για την ανακαίνιση του Ναού και τους ευχαρίστησε ονομαστικά για την αποτελεσματική και

άψογη εργασία τους. Ξεχωριστά ευχαρίστησε τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού, Πρωτοπρ. Κωνσταντίνο Δημητρίου, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλους τους συνεργάτες της Ενορίας για τον κόπο και την υπομονή που επέδειξαν ολόκληρο αυτό το χρονικό διάστημα.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ανέφερε: «Αγαπητοί μου αδελφοί, σε λίγες ημέρες θα εισέλθουμε στο επετειακό έτος 2026 και το Ιερό Μεσολόγγι θα σαλπίσει με τον πιο εκκωφαντικό και ένδοξο τρόπο ένα καινούργιο εμβατήριο, το οποίο θα συναρπάσει ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και τους Φιλέλληνες του εξωτερικού. Ένα

προσκλητήριο συμμετοχής όλων στις μεγάλες και λαμπρές εκδηλώσεις που ετοιμάζει η τοπική μας Εκκλησία, ο Δήμος της Ιεράς Πόλεως, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και πλείστοι άλλοι Φορείς για να τιμήσουμε όλοι μαζί την ηρωική Έξοδο της Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων του Μεσολογγίου.

Αυτό το γεγονός θα μας ενώσει όλους σε έναν κοινό στόχο, να καταστήσουμε την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, τον ένδοξο, ηρωικό και αγιασμένο από τα αίματα των

μαρτύρων και των ηρώων τόπο μας, το επίκεντρο πολιτιστικών, εκκλησιαστικών, λατρευτικών και εκπαιδευτικών δράσεων για όλη την Ελλάδα. Κυρίως, όμως το Μεσολόγγι να μεταφέρει το φως του ηρωισμού και της αυτοθυσίας σε ολόκληρη την οικουμένη και να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας νέας Εξόδου που οφείλουμε όλοι να κάνουμε. Μια έξοδο προς την ανάπτυξη, την πρόοδο, την συνεργασία, την συνοδοιπορία για να παραδώσουμε αυτή την Ιερά Πόλη στις επόμενες γενιές».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή από τον Σεβασμιώτατο, του αναμνηστικού που εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη για το επετειακό έτος 2026 στον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και στους εκπροσώπους τους κ. Αθανασίου Μαρτίνου. Την επιμέλεια και την παρουσίαση της τελετής είχε ο Αρχιερατικός Επίτροπος Μεσολογγίου, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. Αναστάσιος Καντάνης.

