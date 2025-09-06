Μεσολόγγι - Νησίδα Βασιλαδίου: Θα τιμηθεί και φέτος η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Σώζοντος

Με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και σύμφωνα με την τοπική παράδοση, θα τιμηθεί και φέτος η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Σώζοντος στην ιστορική νησίδα του Βασιλαδίου, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι – γνωστό στους Μεσολογγίτες ως Άη Σώστης.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ανακοίνωσε το πρόγραμμα των λατρευτικών ακολουθιών, καλώντας τους πιστούς να συμμετάσχουν και φέτος στην πανήγυρη

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 – Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

07:15 – Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Μεταφορά προσκυνητών από Τουρλίδα

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο νησάκι, θα υπάρχουν σκάφη στην προβλήτα της Τουρλίδας:

Το απόγευμα του Σαββάτου, από τις 16:30

Το πρωί της Κυριακής, από τις 06:30

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο εκφράζει την ευχή οι πρεσβείες του Αγίου Σώζοντος να συνοδεύουν όλους όσοι πανηγυρίζουν και εορτάζουν την ιερή του μνήμη.

messolonghinews.gr