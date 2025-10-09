Μεσολόγγι: Νεκρή εντοπίστηκε θαλάσσια χελώνα στην Τουρλίδα

Θαλάσσια χελώνα Caretta caretta εντοπίστηκε νεκρή στην Τουρλίδα Μεσολογγίου.

Σε σχετική ανάρτηση του Μουσείου Άλατος αναφέρεται:

Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta είναι είδος που κινδυνεύει από ανθρώπινες ενέργειες και ιδιαίτερα από σκόπιμους τραυματισμούς της.

Έναν τέτοιο τραυματισμό από καμάκι δέχθηκε και η συγκεκριμένη που εντοπίστηκε χθες από τα κορίτσια του Μουσείου μας να επιπλέει στην ήρεμη ακτή της αγαπημένης μας Τουρλίδας.

Παρά την ευαισθητοποίηση και την άμεση ανταπόκριση που επέδειξαν στο κάλεσμά μας ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βούρβαχης και οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας της Ιερής Πόλης για την περισυλλογή της προκειμένου να αποσταλεί στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών, δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός της ήταν θανάσιμος.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε εικόνες σαν αυτή της ανάρτησης να μην υπάρξουν άλλη φορά.