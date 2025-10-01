Μεσολόγγι: Μπαρμπετάκης κατά Καραπάνου – «Θα κινηθώ νομικά για τις προσβολές που δέχθηκα»

Νομικά εναντίον του πρώην δημάρχου Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου θα στραφεί ο Βασίλης Μπαρμπετάκης, πρόεδρος των εργαζομένων δήμου Μεσολογγίου, μετά το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου υπήρξαν έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ο Νίκος Καραπάνος, σε έντονα φορτισμένο κλίμα, προχώρησε σε φραστική επίθεση και ύβρεις χαμηλού επιπέδου, προκαλώντας αναστάτωση σε υπαλλήλους και πολίτες που βρίσκονταν στον χώρο.

Ο πρώην δήμαρχος επιτέθηκε στον πρόεδρο των εργαζομένων, λέγοντάς του «Πέθανες, θα κυκλοφορείς στον δρόμο με φουστίτσα», για τις οποίες ζήτησε συγγνώμη, αφήνοντας όμως αιχμές.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπαρμπετάκης δήλωσε σε εκπομπή του Action24 ότι θα προσφύγει νομικά στον κ. Καραπάνου εάν δεν ανακαλέσει. «Να πάει στα αρμόδια όργανα, έριχνε λάσπη στον ανεμιστήρα», τόνισε ο ίδιος.