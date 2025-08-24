Μεσολόγγι: Μπαράζ αδελφοποίησεων με στόχο το Διεθνές Δίκτυο Πόλεων και Φορέων του Φιλελληνισμού

Μπαράζ αδελφοποίησεων στο Μεσολόγγι με δήμους εντός και εκτός Ελλάδος και στόχο το Διεθνές Δίκτυο Πόλεων και Φορέων του Φιλελληνισμού.

Με μια σειρά δήμων εντός και εκτός Ελλάδος αδελφοποιείται ο δήμος Μεσολογγίου ενόψει της επετείου των 200 ετών από την ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Πρόσφατα από το δημοτικό συμβούλιο εγκρίθηκαν οι αδελφοποιήσεις με τους δήμους Ελασσόνας, Ιθάκης, Κορινθίων, Κεντρικής Κέρκυρας, Καραϊσκάκη, Πύλου – Νέστορος, Βοΐου, αλλά και με πόλεις του εξωτερικού όπως το Οttobrunn από τη Γερμανία, το Σαβιλιάνο της Ιταλίας τη Λυών στη Γαλλία.

Για κάθε μια από αυτές τις περιοχές και πόλης υπάρχει ένα σημείο σύνδεσης με το Μεσολόγγι και την Έξοδο. Για παράδειγμα, το Μεσολόγγι και η Ελασσόνα συνδέονται μέσα από την εμβληματική μορφή του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ, ο οποίος γεννήθηκε στην Τσαριτσάνη της Ελασσόνας και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο τελευταίο συμβούλιο πριν την Έξοδο του 1826.

Η αδελφοποίηση με το Δήμο Βοΐου προκύπτει από το γεγονός ότι η Σιάτιστα, είναι η γενέτειρα του Νικολάου Κασομούλη, του κορυφαίου ιστορικού μάρτυρα της Εξόδου, ο οποίος διαφύλαξε την ιστορική αλήθεια και την ηθική διάσταση του αγώνα των Μεσολογγιτών. Το Ottobrunn της Γερμανίας είναι πατρίδα του Μουσείου “Otto König von Griechenland”, που τιμά με εξαιρετικό τρόπο τον πρώτο Βασιλέα των Ελλήνων, τον Όθωνα, στον οποίον οι Μεσολογγίτες οφείλουν την ανέγερση των τειχών, καθώς και την ίδρυση του Κήπου των Ηρώων.

Στόχος του Δήμου Μεσολογγίου θα είναι συμμετάσχουν στις επετειακές Γιορτές Εξόδου του 2026 οι αδελφοποιημένοι Δήμοι, να υπάρξουν και μελλοντικές συνεργασίας, αλλά και να ενταχθούν οι Δήμοι αυτοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο υπό συγκρότηση Διεθνές Δίκτυο Πόλεων και Φορέων του Φιλελληνισμού, με έδρα το Μεσολόγγι.

Εφημερίδα «Συνείδηση»