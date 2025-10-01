Μεσολόγγι: Μνημείο στους πεσόντες Αμπλιανίτες της Εξόδου στον Κήπο των Ηρώων

Μνημείο στους πεσόντες Αμπλιανίτες της Εξόδου θα ανεγερθεί στο Μεσολόγγι, στον Κήπο των Ηρώων Ιερής.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την έγκριση, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της ανέγερσης Μνημείου Πεσόντων Αμπλιανιτών της Εξόδου, στον ιστορικό Κήπο των Ηρώων.

Η απόφαση αυτή αποτελεί καρπό μίας πολυετούς προσπάθειας των συγχωριανών μας από την Άμπλιανη, οι οποίοι με επιμονή και αγάπη για την ιστορία εργάστηκαν για την ανάδειξη της θυσίας των προγόνων τους. Οι Αμπλιανίτες πήραν μέρος ενεργά στην ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων τον Απρίλιο του 1826, προσφέροντας τη ζωή τους για την ελευθερία, την πίστη και την πατρίδα. Η ανέγερση του μνημείου αυτού συνιστά πράξη ιστορικής αποκατάστασης και ηθικής δικαίωσης, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στους κατοίκους και στους επισκέπτες του Κήπου των Ηρώων να αποτίνουν φόρο τιμής σε εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την Ελευθερία όλων μας.

Ο Δήμος Μεσολογγίου ευχαριστεί θερμά την Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την Ανάδειξη της Ιστορίας της Άμπλιανης, τον Εκπρόσωπο της Πρωτοβουλίας, Γεώργιο Σαρρή και τα Μέλη Χρήστο Μπαρτσόκα, Όλγα Γιαννακογιώργου, Νικόλαο Μπάκα, Μαίρη Αλεξανδροπούλου, Αθανάσιο Σαρρή, Ευάγγελο Μπάκα, Λαμπρινή Τασιούλα και Ζωή Γκανιάτσου, οι οποίοι αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το κόστος του έργου, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αφοσίωση και τον σεβασμό προς την ιστορική μνήμη.

Μήνυμα Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρου Διαμαντόπουλου:

«Η απόφαση αυτή έχει για μένα και μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς η γιαγιά μου είχε καταγωγή από την Άμπλιανη. Με αυτό το μνημείο, αποτίνουμε φόρο τιμής στους Αμπλιανίτες της Εξόδου και αναδεικνύουμε τη συμβολή τους στο ηρωικό Μεσολόγγι. Είναι μια στιγμή δικαίωσης για τις γενιές που κράτησαν ζωντανή τη μνήμη και πάλεψαν ώστε να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Η Ιερή Πόλη μεγαλώνει όταν αναγνωρίζει, τιμά και ενώνει όλες τις φωνές και τις θυσίες του Αγώνα».