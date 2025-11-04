Μεσολόγγι: Μηνύει ειδικό συνεργάτη του δημάρχου ο πρώην αντιδήμαρχος Π. Καρατσόλης

Αγωγή και μήνυση κατά του κ. Γεώργιου Μαζαράκη, ειδικού συνεργάτη του δημάρχου Μεσολογγίου κατέθεσε ο πρώην αντιδήμαρχος Παντελής Καρατσόλης.

Ο κ. Καρατσόλης που υπήρξε συνεργάτης του πρώην δημάρχου Κώστα Λύρου καταλόγισε στον κ. Μαζαράκη «ψευδείς, ειρωνικές και προσβλητικές αναφορές» σε βάρος του, που εμπεριέχονταν σε αναρτήσεις, το περιεχόμενο των οποίων δεν κάνει γνωστό. Σημειώνει, ωστόσο, ότι κινείται νομικά με στόχο την προστασία της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειας και της δημόσιας παρουσίας του.

Το κείμενο του πρώην αντιδήμαρχου Μεσολογγίου Παντελής Καρατσόλης:

Αγαπητοί φίλοι και συνδημότες,

Τις τελευταίες μέρες, στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν αναρτήσεις με ψευδείς, ειρωνικές και προσβλητικές αναφορές σε βάρος μου, που επιχειρούν να πλήξουν την τιμή, την αξιοπρέπεια και την πολιτική μου παρουσία. Πρόκειται για ενέργειες πολιτικά επικίνδυνες και ηθικά καταδικαστέες, με στόχο τη διαστρέβλωση της αλήθειας και την υπονόμευση της δημόσιας ζωής στον τόπο μας.

Απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις προχώρησα σε ένδικα μέσα, με αγωγή και μήνυση κατά του υπευθύνου των αναρτήσεων κ. Γεώργιου Μαζαράκη, Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Θέλω να γίνει σαφές σε όλους πως αυτή η ενέργεια δεν στοχεύει σε δημόσια αντιπαράθεση ή πολιτικά παιχνίδια. Στόχος μου είναι η προστασία της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειας και της δημόσιας παρουσίας μου, καθώς και η υπεράσπιση της αλήθειας και του σεβασμού στα γεγονότα. Η παραπληροφόρηση, οι συκοφαντίες και οι προσωπικές επιθέσεις δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή του Δήμου μας.

Καθώς πλησιάζουμε στα 200 χρόνια από την ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Μεσολογγίου, ας θυμηθούμε ότι οι αξίες που πρεσβεύει αυτή η επέτειος — τιμή,

αλήθεια, αξιοπρέπεια — είναι το ακριβώς αντίθετο από τη λάσπη, τη συκοφαντία και τη διαστρέβλωση που βλέπουμε σήμερα. Είναι ευκαιρία να αναδείξουμε το ήθος και την

ποιότητα της δημόσιας ζωής, υπερασπιζόμενοι τα ιδανικά που έχουν διαμορφώσει τον τόπο μας.

Η πολιτική και η δημόσια ζωή χρειάζονται καθαρότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Για να προχωρήσουμε μπροστά απαιτείται ομοψυχία, ομόνοια και σεβασμός στην αλήθεια κι όχι εμπρηστικές και δηλητηριώδεις ενέργειες που διασπούν την κοινωνία και πλήττουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.

Ως ενεργός πολίτης και άνθρωπος που έχω υπηρετήσει την Αυτοδιοίκηση και τον Ιερό αυτό τόπο, δηλώνω ότι δεν ανέχομαι καμία μορφή συκοφαντίας ή προσβολής. Είναι χρέος όλων μας να σταθούμε απέναντι σε συμπεριφορές που υπονομεύουν την ποιότητα της δημόσιας ζωής.

Η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με επιχειρήματα, με σεβασμό και με αξιοπρέπεια και όχι με ψέματα και προσωπικές επιθέσεις.

Η εποχή της ανοχής στη συκοφαντία τελείωσε. Η δημόσια ζωή πρέπει να καθαρίσει και οι υγιείς δυνάμεις έχουν την δύναμη να το κάνουν.