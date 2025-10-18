Μεσολόγγι: Μια γροθιά η κοινότητα Νεοχωρίου για συμπολίτη που κάηκε πρόσφατα το σπίτι του

Η Κοινότητα Νεοχωρίου στο Μεσολόγγι ενώνει τις δυνάμεις της για να στηρίξει συμπολίτη που έχασε το σπίτι του από πυρκαγιά που ξέσπασε πρόσφατα, ξεκινώντας έρανο αγάπης για την αγορά τροχόσπιτου.

Σε σχετική ανακοίνωση της Προέδρου της Κοινότητας Νεοχωρίου, Κασσιανής Παπαδημητρίου αναφέρεται:

«Η Κοινότητα Νεοχωρίου ενημερώνει τους κατοίκους και τους φίλους του χωριού μας ότι πρόσφατα ξέσπασε πυρκαγιά σε οικία συμπολίτη μας.

Δυστυχώς, το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς και ο άνθρωπος αυτός, άτομο με ειδικές ανάγκες και περιορισμένους οικονομικούς πόρους, έχασε το μοναδικό του καταφύγιο.

Ως Κοινότητα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε έναν έρανο αγάπης, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά ενός τροχόσπιτου, ώστε να μπορέσει να έχει ξανά μια στέγη και ασφάλεια.

Καλούμε όλους τους κατοίκους, συλλόγους και φίλους του χωριού να συμβάλουν, ο καθένας όπως μπορεί, σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Σημείο συγκέντρωσης προσφορών: Κοινοτικό Γραφείο Νεοχωρίου

Πληροφορίες / Επικοινωνία: 6932588154

Όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε ελπίδα και αξιοπρέπεια».