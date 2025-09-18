Μεσολόγγι: Μεθυσμένος οδηγός ενεπλάκη σε τροχαίο - Αρνήθηκε αλκοτέστ από την Τροχαία

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ένας άνδρας που οδηγούσε μεθυσμένος στο Μεσολόγγι, ενώ μάλιστα αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ από την Τροχαία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα της Τετάρτης (17.9.25), στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο βρισκόμενος σε προφανή κατάσταση μέθης, ενώ αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης.

Οι αστυνομικοί αφαίρεσαν την άδεια ικανότητας οδήγησης του συλληφθέντα.