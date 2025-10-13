Μεσολόγγι: Μεγάλη η συμμετοχή στην ποδηλατάδα στα πλαίσια του Συνεδρίου Καρδιολογίας

Με μεγάλη συμμετοχή μικρών και μεγάλων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, στον δρόμο της Τουρλίδας η ποδηλατάδα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 3ου Επεμβατικού Συνεδρίου Καρδιολογίας «Πύλη Καρδιάς» στο Μεσολόγγι. Η δράση είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν τη διαδρομή τους από το ξενοδοχείο «Theoxenia» και τερμάτισαν στο κατάστημα «Tourlida Beach», όπου τους υποδέχθηκαν με χυμούς, καφέδες και γλυκίσματα που είχαν ετοιμαστεί ειδικά για την εκδήλωση από τους μαθητές της ΕΠΑΣ Μαθητείας Μεσολογγίου.

Στην ποδηλατάδα έδωσαν το «παρών» φορείς της πόλης, ανάμεσα στους οποίους εκπρόσωποι του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου, του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ιατρικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κ. Γρηγόρης Τσίγκας, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στους παρευρισκομένους, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη θερμή ανταπόκριση και συμμετοχή.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Τσίγκας βράβευσε τον πρώην υδατοσφαιριστή και νυν προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, κ. Θοδωρή Βλάχο, για τη συμβολή του στον ελληνικό αθλητισμό και την προώθηση της υγιούς ζωής μέσα από τη φυσική δραστηριότητα.

Η δράση έκλεισε σε ευχάριστο και φιλικό κλίμα, με συμμετέχοντες και διοργανωτές να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.

Η διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά τον προϊστάμενο της ΕΠΑΣ Μαθητείας Μεσολογγίου κ. Κώστα Καπλανίδη και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος «Tourlida Beach» κ. Νίκο Μενάγια για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ