Μεσολόγγι: Με μαχαίρι πιάστηκε 13χρονος σε σχολείο – Συνελήφθησαν και οι γονείς του

Με μαχαίρι πιάστηκε ένας 13χρονος σε σχολείο στο Μεσολόγγι, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι της Δευτέρας (30.9.25), στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας 13χρονος, διότι μετέβη σε σχολικό συγκρότημα κρατώντας ένα μαχαίρι.

Άμεσα μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού οι αστυνομικοί οι οποίοι συνέλαβαν τον ανήλικο, ενώ εντόπισαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι, το οποίο ο 13χρονος είχε απορρίψει στο έδαφος πριν την άφιξη των αστυνομικών.

Παράλληλα συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.