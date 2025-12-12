Μεσολόγγι: Με λαμπρότητα τιμήθηκε ο πολιούχος Άγιος Σπυρίδωνας

Η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου τίμησε με θρησκευτική ευλάβεια και την αρμόζουσα λαμπρότητα τον Πολιούχο και προστάτη της, Άγιο Σπυρίδωνα, με την παρουσία πλήθους πιστών, καθώς και εκπροσώπων των Αρχών και των φορέων της περιοχής, σήμερα Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες, με τον Πανηγυρικό Εσπερινό στον πρόσφατα ανακαινισμένο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, ενώ κορυφώθηκαν σήμερα με την τέλεση του Όρθρου και της Τρισαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της οποίας πλήθος πιστών προσήλθε για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα του Αγίου.

Ακολούθησε η καθιερωμένη λιτάνευση της ιερής εικόνας στους δρόμους της πόλης, με τη συμμετοχή και των τριών Φιλαρμονικών του Μεσολογγίου, στρατιωτικού αγήματος, εκπροσώπων συλλόγων και φορέων και σημαιοφόρων μαθητών από σχολεία της περιοχής. Η λιτανευτική πομπή κατέληξε στην κεντρική πλατεία, όπου τελέστηκε η καθιερωμένη αρτοκλασία υπέρ των Αρχών και του λαού.

Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, απηύθυνε ευχές προς το εκκλησίασμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός, ζητώντας τις πρεσβείες του Αγίου για την πόλη και τους ανθρώπους της.

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις παρέστησαν ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, συνοδευόμενος από αντιδημάρχους, ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Δημήτρης Κατσαρός, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Μαυρομμάτης, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, με πίστη και σεβασμό στην παράδοση, τίμησε και φέτος τον Πολιούχο της, παραδίδοντας τις προσευχές και τις ελπίδες των κατοίκων στον θαυματουργό Άγιο Σπυρίδωνα.

Δείτε φωτογραφίες: