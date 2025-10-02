Μεσολόγγι: Με 15 λεπτά βροχής οι δρόμοι έγιναν... λίμνες!

Λίμνες οι δρόμοι στο Μεσολόγγι με μία βροχή διάρκειας περίπου 15 λεπτών.

Τόσο στην περιοχή κοντά στον Κήπο των Ηρώων όσο και νότια κοντά στο λιμάνι οι δρόμοι πλημμύρισαν καθώς τα φρεάτια δυστυχώς δεν τραβούσαν!

Τα φρεάτια κάνουν «μπουρμπουλήθρες» όπως βλέπετε και στο βίντεο, ο κόσμος δεν μπορούσε να μετακινηθεί και το νερό μπήκε σε ισόγεια σπίτια. «Που είναι η δημοτική αρχή, τι κάνει, πότε θα δουλέψει επιτέλους», οι απορίες κατοίκων.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: aixmi-news.gr