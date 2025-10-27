Μεσολόγγι: Μαθητές του 1ου Γυμνασίου ενημερώθηκαν για την οδική ασφάλεια

Για την οδική ασφάλεια ενημερώθηκαν στο Μεσολόγγι μαθητές του 1ου Γυμνασίου, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Ενημερωτικές ομιλίες πραγματοποίησαν Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας σε Γυμνάσιο του Μεσολογγίου, με θέμα την οδική ασφάλεια, την οποία παρακολούθησαν συνολικά 80 μαθητές.

Ειδικότερα, στις 22-10-2025 ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κωνσταντίνος ΓΚΕΡΕΚΟΣ και η Υπαστυνόμος Β’ Βασιλική Τυρολόγου του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας,

πραγματοποίησαν ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου, με θέμα την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή.

Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενη με όλους τους Φορείς και τις Αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών.