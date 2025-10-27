Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Μεσολόγγι: Μαθητές του 1ου Γυμνασίου ενημερώθηκαν για την οδική ασφάλεια

Ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές Γυμνασίου στο Μεσολόγγι

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Για την οδική ασφάλεια ενημερώθηκαν στο Μεσολόγγι μαθητές του 1ου Γυμνασίου, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Ενημερωτικές ομιλίες πραγματοποίησαν Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας σε Γυμνάσιο του Μεσολογγίου, με θέμα την οδική ασφάλεια, την οποία παρακολούθησαν συνολικά 80 μαθητές.

Ειδικότερα, στις 22-10-2025 ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κωνσταντίνος ΓΚΕΡΕΚΟΣ και η Υπαστυνόμος Β’ Βασιλική Τυρολόγου του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας,
πραγματοποίησαν ενημερωτικές ομιλίες σε μαθητές του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου, με θέμα την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή.

Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενη με όλους τους Φορείς και τις Αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών.

