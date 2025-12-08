Μεσολόγγι: Λαμπερή η φωταγώγηση του δέντρου με τους «Passepartout» και γιορτινή μαγεία

Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική και χριστουγεννιάτικη θαλπωρή, πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Μεσολόγγι, με τη μουσική των «Passepartout», να γεμίζει την πλατεία λάμψη, παρουσία πλήθους κόσμου.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος έδωσε το έναυσμα για την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, φωτίζοντας το κέντρο της πόλης και σηματοδοτώντας την είσοδο στη μαγική περίοδο των Χριστουγέννων.

Με φόντο τη μαγεία των Χριστουγέννων, το απόγευμα της Δευτέρας (8.12.25), η πλατεία Μάρκου Μπότσαρη γέμισε φως, μουσική χαμόγελα και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

Η Δημοτική Φιλαρμονική γέμισε την πλατεία με γιορτινές μελωδίες, δημιουργώντας μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα που αγκάλιασε μικρούς και μεγάλους. Οικογένειες, παιδιά και φίλοι συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν στιγμές χαράς, απολαμβάνοντας τον στολισμό και το χριστουγεννιάτικο σκηνικό που μεταμόρφωσε την πόλη.

Την εκδήλωση απογείωσε το δημοφιλές μουσικό σχήμα Passepartout the Band, προσφέροντας ένα ζωντανό και γιορτινό πρόγραμμα που παρέσυρε το κοινό σε μία όμορφη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Η μπάντα χάρισε στον κόσμο μια μοναδική χριστουγεννιάτικη εμπειρία, με τραγούδια, χορό και αστείρευτο κέφι, κάνοντας την πλατεία να ζωντανέψει ακόμη περισσότερο.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Μεσολόγγι: