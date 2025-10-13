Μεσολόγγι: Κραυγή αγωνίας στην κινητοποίηση των κτηνοτρόφων - «Μέτρα τώρα για την ευλογιά»

Κραυγή αγωνίας και αγανάκτησης στην κινητοποίηση των κτηνοτρόφων που εκτυλίχθηκε στο Μεσολόγγι, έξω από το κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, απαιτώντας άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της ευλογιάς αιγοπροβάτων.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (13.10.25) στο Μεσολόγγι, έξω από το κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τη σοβαρή κατάσταση που έχει προκαλέσει η ευλογιά των ζώων στην περιοχή.

Με τρακτέρ και πανό, οι παραγωγοί εξέφρασαν την αγωνία και την αγανάκτησή τους, ζητώντας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης άμεση στήριξη, αποζημιώσεις για τις απώλειες και ουσιαστικά μέτρα προστασίας ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Ο κ. Φίλιας αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης τους υποδέχθηκε μαζί με την κτηνιατρικη υπηρεσία.

