Μεσολόγγι: Κοινωφελής και Πνευματικό σε… διαγωνισμό χρεών

Κοινωφελής Επιχείρηση και Πνευματικό Κέντρο στο Μεσολόγγι εμφανίζουν σοβαρά συσσωρευμένα χρέη, με οφειλές εκατομμυρίων προς ΕΦΚΑ και ΔΕΥΑΜ.

Είναι ένα πραγματικό δίλημμα…. Γιατί, ειλικρινά δεν ξέρεις τι να διαλέξεις ως προς το ποιο είναι χειρότερο από όλα τα στοιχεία που κατέθεσε ο δήμαρχος Μεσολογγίου στην Εισαγγελία. Το χρέος των 1,3 εκατ. ευρώ της Κοινωφελούς Επιχείρησης προς τον ΕΦΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων που δεν πληρώνονταν επί μια τετραετία ή μήπως τα 2,3 εκατ. ευρώ χρέος του Πνευματικού Κέντρου προς τη ΔΕΥΑ Μεσολογγίου; Σίγουρα και η περίπτωση

Κοινωφελούς Επιχείρησης με τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ είναι βαριά καθώς αφορούσε τους εργαζόμενους, ωστόσο στην περίπτωση του Πνευματικού Κέντρου,το ποσό είναι ακόμα μεγαλύτερο και δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς έτσι εύκολα…. 2,3 εκατ. ευρώ χρέη προς τη ΔΕΥΑ Μεσολογγίου σημαίνει ότι μάλλον το Πνευματικό Κέντρο δεν είχε πληρώσει ποτέ νερό… Σε συνδυασμό με τη χαμηλή εισπραξιμότητα που είχε σχεδόν διαχρονικά η ΔΕΥΑΜ, δεν χρειάζεται βεβαίως να απορεί κανείς που είχε συσσωρευμένα χρέη εδώ και πολλά χρόνια και πολύ πριν ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση που εξόκειλε τα οικονομικών σχεδόν όλων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης.

Εφημερίδα «Συνείδηση»