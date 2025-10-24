Μεσολόγγι: Κατέρρευσε τμήμα παλιού κτιρίου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις

Τμήμα παλιού κτιρίου κατέρρευσε στο Μεσολόγγι, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στην περιοχή.

 

Οι δυνατές νεροποντές μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια, πλημμύρισαν κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ ένα ετοιμόρροπο και κατεδαφιστέο σπίτι πλησίον του Αγίου Σπυρίδωνα, επί της οδού Σωτηροπούλου, κατέρρευσε προς την μεριά του δρόμου.

Αν εκείνη την στιγμή περνούσε κάποιος διερχόμενος, ο κίνδυνος τραυματισμού θα ήταν μεγάλος.

Για το συγκεκριμένο συμβάν έχει κληθεί η πολεοδομία προκειμένου να παρθούν μέτρα.

Πηγή: aixmi-news.gr

Ετικέτες: κατάρρευση, κτίριο, Μεσολόγγι

