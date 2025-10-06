Μεσολόγγι: Καταχειροκροτήθηκε η Χορωδία του Δήμου στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Άμφισσας

Έπαινοι και ενθουσιασμός για την Χορωδία του Δήμου Μεσολογγίου στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Άμφισσας, που αποτελεί μέρος των ευρύτερων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Δελφών με τίτλο «Φωκικά 2025».

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

H Χορωδία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου συμμετείχε στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Άμφισσας, που αποτελεί μέρος των ευρύτερων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Δελφών με τίτλο «Φωκικά 2025», το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025.

Η Χορωδία του Μεσολογγίου, υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου Σπύρου Χολέβα, ενθουσίασε το κοινό με την ερμηνευτική της ποιότητα και το εκφραστικό της ήθος, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα και επαίνους από τους παρευρισκόμενους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Δελφών, Παναγιώτης Ταγκαλής, προσφέροντας το αναμνηστικό δώρο στον Μαέστρο της Χορωδίας, αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Σπύρο Διαμαντόπουλο, και υπογράμμισε την πρόθεσή του οι δύο πόλεις να συμπράξουν ενεργά στον Εορτασμό των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Ο κ. Ταγκαλής επεσήμανε επίσης τη συμβολική συγκυρία ότι οι πόλεις που συμμετείχαν στο φεστιβάλ, αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς του Μονοπατιού των Εξοδιτών, ανακοινώνοντας πως στο πλαίσιο αυτής της κοινής ιστορικής μνήμης, θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη πολιτιστικές δράσεις.

Στο Φεστιβάλ έλαβαν επίσης μέρος: η Χορωδία «Τελέσιλα» του Άργους και η Χορωδία Άμφισσας, η οποία εμφανίστηκε με τη συνοδεία μελών της Φιλαρμονικής Άμφισσας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφικά σκαλιά του Αγίου Νικολάου, όπου πλήθος κόσμου απόλαυσε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.